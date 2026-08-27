삼성액티브자산운용, 'KoAct 고배당액티브' ETF 첫 월분배 지급

AI 핵심 요약beta
- 삼성액티브자산운용은 27일 KoAct 고배당액티브 ETF 첫 분배금을 지급했다.
- 주당 분배금은 85원, 총 분배율은 0.8%였으며 지급일은 다음달 2일이다.
- 상장 한 달 수익률 6.78%였고 개인 순매수는 21억8000만원이었다.
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"고배당 기대 종목에 대한 선제적 투자…배당수익률 감안 비중 조정"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성액티브자산운용은 27일 자사 'KoAct 고배당액티브' 상장지수펀드(ETF)가 상장 후 첫 분배금을 지급한다고 밝혔다.
회사에 따르면 주당 분배금은 85원으로 총 분배율 0.8% 수준이다. 이번 분배금을 지급받기 위해서는 이날까지 해당 ETF를 매수해야 하며, 분배금 지급 예정일은 다음달 2일이다.
KoAct 고배당액티브 ETF는 배당수익률이 높은 종목에 선별 투자하는 고배당 포트폴리오를 중심으로 운용한다. 향후 실적 성장이 기대되거나 주주환원 확대를 통해 배당금이 증가할 것으로 기대되는 '잠재적 고배당주'에 투자하는 전략도 병행해서 활용한다.
지난달 28일 상장 이후 수익률은 6.78%다. 같은 기간 개인투자자들의 누적 순매수는 21억8000만원이다. 최근 증시 변동성이 높아지는 상황에서 고배당 상품 투자를 통해 안정적인 현금흐름을 마련하고자 하는 투자자들의 관심이 점차 높아지는 것으로 풀이된다고 회사 측은 설명했다.
해당 ETF는 삼성액티브자산운용의 자체 리서치를 기반으로 미래 예상 배당수익률을 실시간으로 감안해 편입 종목의 비중을 선제적으로 변경한다. 실적 악화 등으로 배당 수익이 감소할 것으로 예상되는 종목은 비중을 낮추고, 주주환원 모멘텀이 살아나는 종목을 선별 편입하는 방식이다.
현재 주요 포트폴리오는 ▲현대엘리베이터(편입 비중 7.4%) ▲GS(5.9%) ▲DB손해보험(4.7%) ▲JB금융지주(4.5%) 등이다. 총 보수는 연 0.5%다.
남은영 삼성액티브자산운용 매니저는 "성장주 변동성에 대한 피로감이 커지면서 하반기에는 저평가 배당주에 대한 매력이 커질 것"이라며 "지수나 특정 섹터에 대한 집중 투자보다는 기업별 실적과 배당성향, 배당수익률 등의 차이를 선별하여 유망 종목에 액티브하게 투자하는 전략이 더 중요해질 것으로 예상된다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com