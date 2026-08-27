민호, 국방부 유해발굴감식단 홍보대사 위촉… 6·25 전사자 귀환 알린다

AI 핵심 요약beta
- 그룹 샤이니 민호가 27일 국유단 홍보대사로 위촉됐다.
- 민호는 서울국립현충원서 유해발굴 출정 맞춰 행사에 참석했다.
- 국유단은 민호가 젊은 세대에 사업 의미를 알릴 적임자라 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신원확인센터 방문·현충탑 참배
행사 참여·초상권 제공으로 정책 홍보
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 그룹 샤이니 멤버 민호가 국방부 유해발굴감식단(국유단)의 새 홍보대사로 위촉됐다. 국유단은 27일 서울국립현충원에서 2026년 후반기 유해발굴 출정 시기에 맞춰 민호를 일곱 번째 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.
국유단은 2016년 서경덕 성신여대 교수, 2018년 배우 박하선, 2020년 배우 신구, 2021년 방송인 고(故) 송해, 2023년 BTS RM, 2024년 한국사 강사 최태성 씨를 홍보대사로 선정해 왔다. 민호는 이들의 뒤를 잇는 일곱 번째 홍보대사다.
위촉 행사는 신원확인센터 방문, 위촉식, 현충탑 및 무명용사 봉안관 참배 순으로 진행됐다. 민호는 식전 행사로 국유단 신원확인센터를 찾아 6·25전쟁 전사자 유해발굴 사업의 현황과 의미를 들었다.
이어 위촉장과 국유단 배지를 받은 뒤 서울현충원 현충탑과 무명용사 봉안관을 참배했다. 국유단은 "민호가 국가를 위해 희생한 전사자들을 끝까지 책임지겠다는 기관의 사명과 맞닿은 인물"이라고 설명했다.
민호는 앞으로 국유단 주요 행사에 참여하고, 공식 포스터와 리플릿 등에 초상권을 제공하는 방식으로 6·25전쟁 전사자 유해발굴 사업 홍보에 나설 예정이다.
민호는 해병대에 자원입대해 복무했으며, 전역 전 마지막 휴가를 반납하고 호국훈련에 참여한 바 있다. 그는 "국가를 위해 희생한 전사자들을 조국의 품으로 모시는 숭고한 사업에 동참하게 돼 자부심과 막중한 책임감을 느낀다"며 "국방부 유해발굴감식단의 의미 있는 활동을 널리 알리는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
전병희 국유단장은 "이번 위촉을 계기로 국민, 특히 젊은 세대가 유해발굴 사업의 중요성과 의미에 더 많은 관심을 갖기를 기대한다"고 했다.
gomsi@newspim.com