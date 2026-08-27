MDS테크, 유니컨과 '피지컬 AI 사업' MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- MDS테크가 27일 유니컨과 MOU를 체결했다
- 양사는 자율주행·로봇·엣지 AI 사업 확대에 나섰다
- 엔비디아 기반 검증으로 신규 서비스도 발굴한다
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엣지 AI 신규 사업·서비스 공동 발굴
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 인공지능(AI)·임베디드 솔루션 전문기업 MDS테크가 유니컨과 손잡고 자율주행과 휴머노이드 로봇 등 피지컬 AI 분야 사업 확대에 나선다.
27일 MDS테크는 비접촉 연결 솔루션 전문기업 유니컨과 자율주행·로봇 및 엣지 AI 분야 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약을 통해 양사는 MDS테크의 엔비디아 임베디드·오토모티브 플랫폼과 유니컨의 초고속 무선 데이터 전송 기술을 연계해 자율주행 차량과 휴머노이드 로봇 환경에서 기술 적용 가능성을 검증할 계획이다.
MDS테크는 엔비디아 기반 테스트 환경과 기술 인프라를 지원하고 유니컨은 비접촉 데이터 전송과 고속 무선화 기술을 제공한다. 양사는 기술 검증 결과를 바탕으로 엣지 AI 분야의 신규 사업과 서비스 모델도 공동 발굴할 예정이다.
유니컨은 비접촉 고속 데이터 전송 기술을 기반으로 산업 자동화와 로봇, 모빌리티 분야에 적용할 수 있는 무선 연결 솔루션을 개발하는 팹리스 기업이다. 기존 시스템을 유지하면서 유선 연결 구간을 고속 무선 방식으로 전환하는 기술을 제공하고 있다.
MDS테크는 최근 엔비디아 젯슨(Jetson)을 중심으로 한 AI 컴퓨팅 사업을 기반으로 자율주행과 휴머노이드 로봇 등 피지컬 AI 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.
서울대학교 로보틱스연구소와 관련 인재 양성에 협력하고 있으며 엔비디아 로봇·비전 엘리트 파트너인 SZ센싱과 독점 총판 계약을 체결해 AI 컴퓨팅에서 비전·센싱 분야까지 사업 포트폴리오를 넓히고 있다.
MDS테크 관계자는 "피지컬 AI가 실제 산업 현장에 적용되기 위해서는 AI 컴퓨팅뿐 아니라 센싱과 데이터 연결·전송 등 다양한 기술이 유기적으로 결합돼야 한다"며 "이번 유니컨과의 협력을 계기로 피지컬 AI 구현에 필요한 전문 기술 기업과의 협업을 확대하고 실제 산업 현장에서 기술을 검증할 수 있는 사업 기반을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com