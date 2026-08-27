KCC, 초격차 조색 시스템 공개..."컬러 품질 업그레이드"

AI 핵심 요약beta
- KCC가 27일 초격차 조색 시스템 KCC Smart 3.0을 선보였다.
- 수성·유성도료 간 육안 구분 힘든 초정밀 컬러 매칭을 구현했다.
- AI와 빅데이터로 색상 차이를 줄여 품질 경쟁력을 높였다.
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도료 간 색상 편차 최소화
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KCC는 초격차 조색 시스템 'KCC Smart 3.0'을 통해 도료 산업의 핵심 경쟁력 중 하나인 컬러 품질을 한 단계 끌어올린다고 27일 밝혔다.
이번에 선보인 'KCC Smart 3.0'은 수성, 유성, 특수도료 등 제품군이 서로 달라도 육안으로 구분하기 어려운 수준의 높은 색상 일치도를 구현하는 '초정밀 컬러 매칭' 기술을 적용한 것이 핵심이다.
디지털 측색기를 활용해 일상 속 다양한 색상을 측정하고 이를 도료로 구현할 수 있는 혁신적인 기술이 탑재된 'KCC Smart 2.0'보다도 한 단계 진화된 버전이다.
페인트의 경우 같은 컬러번호를 적용해 조색을 하더라도 수성과 유성과 같이 도료의 종류, 원료, 광택, 발색 특성 등에 따라 실제 시공 후에는 미세한 색상 차이가 발생할 수 있다.
특히 한 공간에서 수성도료와 유성도료처럼 서로 다른 제품을 함께 사용할 경우 색상 차이가 더욱 눈에 띌 수 있어, 정교한 컬러 구현이 필요한 인테리어와 상업시설 현장에서는 중요한 품질 요소로 꼽힌다.
KCC는 제품 특성에 따른 '이색 현상'을 줄여 육안으로 구분이 힘든 수준의 조색 데이터를 도출하기 위해 수만 가지의 도료 조합과 발색 데이터를 축적해 빅데이터화하고, 이를 AI 기반 조색 알고리즘에 적용ㆍ검증하는 과정을 지속해 왔다.
KCC 유통도료사업부장 김광주 상무는 "KCC Smart 3.0은 AI와 빅데이터를 기반으로 제품별 최적의 조색 레시피를 구현해 서로 다른 제품에서도 일관된 컬러 품질을 제공하는 초격차 조색 시스템"이라며 "이를 통해 대리점의 전문성과 영업 경쟁력을 높이고 고객에게 더욱 정밀한 컬러 경험을 제공하는 KCC만의 '인캔(In-Can) 토탈 솔루션'을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
tack@newspim.com