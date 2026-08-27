셀트리온 램시마SC·짐펜트라, 상반기 4562억 매출

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온이 27일 램시마SC와 짐펜트라 상반기 매출 4562억원을 기록했다.
- 램시마SC는 3567억원, 짐펜트라는 995억원으로 각각 20.3%, 176.4% 늘었다.
- 셀트리온은 유럽 확대와 일본·중남미 진출로 1조원 제품을 노린다.
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연매출 1조원 가시성 높여
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온의 인플릭시맙 피하주사제형 치료제 '램시마SC'와 미국 제품 '짐펜트라'가 올해 상반기 합산 매출 4562억원을 기록했다고 27일 밝혔다.
램시마SC는 올해 상반기 유럽과 한국 등 글로벌 시장에서 3567억원의 매출을 기록했으며 미국에서 판매 중인 짐펜트라는 995억원의 매출을 올렸다. 전년 동기 대비 각각 20.3%, 176.4% 증가했다.
셀트리온은 기존 판매 지역의 처방 확대와 하반기 공급 증가, 신규 시장 진입 등을 통해 램시마SC 제품군을 램시마에 이은 회사의 두 번째 연매출 1조원 제품으로 육성할 계획이다.
의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 램시마SC는 올해 1분기 기준 유럽 주요 5개국(EU5)에서 약 32%의 점유율을 기록했다. 국가별 점유율은 독일 49%, 프랑스 35%, 이탈리아 31%로 집계됐다.
셀트리온은 인플릭시맙 정맥주사(IV) 제형인 램시마와 피하주사(SC) 제형인 램시마SC를 함께 공급하는 '듀얼 포뮬레이션' 전략을 활용하고 있다. 환자의 질환 상태와 치료 환경에 따라 IV와 SC 제형을 선택할 수 있도록 해 제품 간 처방 시너지를 높이는 방식이다.
유럽 인플릭시맙 시장도 성장세를 이어가고 있다. 아이큐비아에 따르면 유럽 인플릭시맙 시장은 2019년부터 2024년까지 연평균 약 9% 성장했다.
미국에서 판매되는 짐펜트라의 매출 성장세도 이어지고 있다. 짐펜트라는 올해 상반기 매출 995억원으로 전년 동기 대비 176.4% 증가했다.
짐펜트라는 미국에서 신약으로 허가받은 인플릭시맙 SC제형 치료제다. 기존 IV제형과 달리 환자가 처방에 따라 직접 투여할 수 있다. 셀트리온은 미국 내 보험 환급 기반과 유통·판매망을 바탕으로 의료진과 환자를 대상으로 마케팅 활동을 확대할 계획이다.
신규 시장 진출도 추진한다. 셀트리온은 2027년 일본에 램시마SC를 출시할 계획이며 중남미에서도 국가별 허가 및 시장 상황에 맞춰 판매 지역을 확대할 예정이다.
셀트리온 관계자는 "램시마SC 제품군은 유럽에서 안정적인 성장세와 더불어 미국 짐펜트라 매출이 큰 폭으로 증가하면서 성장축이 다변화되고 있다"며 "기존 시장에서 처방 확대를 이어가는 가운데 일본, 중남미 등 신규 지역 출시를 차질 없이 추진해 램시마SC 제품군을 연매출 1조원 의약품으로 성장시키겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com