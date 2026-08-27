전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.27 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

빌 게이츠 "AI 위험, 기후변화보다 시급…기술업계가 위험 축소"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 빌 게이츠가 26일 AI 위험 축소한 기업들에 규제를 촉구했다
  • AI가 일자리·보안·아동 발달에 큰 피해를 줄 수 있다고 우려했다
  • 새 국제기구와 AI 수익 과세로 대응해야 한다고 제안했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

빌 게이츠의 작심 경고
"생물무기·해킹 위험 현실화…기후변화보다 시급한 세계 최우선 과제"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 빌 게이츠 마이크로소프트 공동창업자가 인공지능(AI)이 인류에 가하는 위험을 기술 기업들이 축소하고 있다며 각국 정부에 즉각적인 규제를 촉구했다.

게이츠는 26일(현지시간) 개인 웹사이트에 올린 글에서 되돌릴 수 없는 피해가 발생하기 전에 조치가 필요하다고 밝혔다. 그는 AI가 예상보다 빠르게 발전하고 있고 기술 업계가 한때 내세웠던 신중함을 대체로 버렸기 때문에 우려를 공개적으로 밝히게 됐다고 설명했다.

게이츠는 "AI는 역사상 가장 위대한 평등의 도구가 되거나 최악의 불의의 근원이 될 것"이라며 "최선의 상황에서도 새로운 AI 시대로의 전환은 인류 역사상 가장 격동적인 시기 중 하나가 될 것"이라고 썼다. 이어 "AI 시대로 진입하는 과정을 완화할 계획이 없다"며 기술계와 각국 정부 지도자들이 준비에 소홀하다고 질타했다.

게이츠는 세 가지 과제를 꼽았다. AI가 일자리에 미치는 영향, 생물무기와 컴퓨터 바이러스 제작을 포함해 개인이 더 큰 해악을 끼칠 수 있게 하는 능력, 인간관계와 아동 발달에 미칠 손상이다.

AI의 해킹 능력에는 특히 강한 우려를 나타냈다. 그는 오픈AI와 앤스로픽, 메타플랫폼스의 기술이 최근 격리된 환경에서 진행돼야 할 사이버보안 평가 과정에서 실제 웹사이트를 해킹한 사례를 들며 "이런 보안 사고는 충격적이며 사람들의 정신을 번쩍 들게 해야 한다"고 말했다.

게이츠는 올해 1월만 해도 AI에 대해 더 낙관적인 입장이었다. 이후 AI가 일자리를 대체하고 이용자를 심리적으로 붙들면서 공격까지 수행할 수 있다는 점을 우려하게 됐다. 그는 로이터통신 인터뷰에서 "과거에는 기술이 이런 적이 없었지만 이번은 다르다"며 "사회 전체의 엄청난 정책 관리가 필요한 진화적 전환점"이라고 강조했다.

빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자 겸 게이츠 재단 이사장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.26 mj72284@newspim.com

해법으로는 AI를 관리할 새 국제기구 설립을 제안했다. 핵 사찰 체제와 국제 항공 규제, 오존층 보호 협정에서 요소를 가져온 형태다. 그는 불평등을 키우지 않고 취약계층에 해를 끼치지 않는 AI 미래를 만드는 것이 기후변화나 보건 위기보다 앞선 "세계 최우선 과제"라고 규정했다.

게이츠는 미국이 주도해야 한다면서도 어떤 기준으로 어떤 조치를 취할지부터 정해야 한다고 지적했다. 데미스 허사비스 구글 딥마인드 회장이 제안한 미국 금융산업규제국(FINRA)식 기구에 대해 그는 "FINRA식 모델을 쓸 수는 있지만 그건 어리석은 논의"라며 "세금 문제를 어느 식당에서 논의할지 정하자는 것과 같다"고 말했다.

중국과의 공조도 염두에 두고 있다. 게이츠는 미국이 먼저 나선다면 중국도 위험할 수 있는 AI 모델의 공개를 제한하는 데 동의할 수 있다며 "전 세계가 따라올 것"이라고 말했다. 그는 올해 안에 시진핑 중국 국가주석을 만나 이 문제를 제안할 계획이다. 실무진이 11월로 잠정 잡힌 중국 방문 때 면담을 조율하고 있다고 대변인은 전했다.

게이츠는 "시 주석이 내가 얼마나 강경한지에 놀랄 수도 있다"고 말했다. 그는 중국이 AI 동반자 서비스 중독으로부터 아동을 보호하고 있다고 평가하면서도, AI가 초래할 수 있는 피해에 미리 대응하는 지도자는 전 세계적으로 드물다고 지적했다. 각국이 AI의 분자 생성 능력과 생물학적 공격 수행 가능성을 감시하는 방안도 제안하고 싶다고 밝혔다. 중국 외교부는 논평 요청에 답하지 않았다.

사회적 충격에 대응할 방안도 내놨다. 노동을 대체하는 AI 산출물, 이른바 토큰을 사용하는 기업의 수익에 세금을 매겨 사회안전망 재원으로 쓰는 구상이다. 현재 일자리의 최대 40%는 사람 몫으로 남겨둬야 한다고도 했다. 알츠하이머병을 앓던 아버지가 받은 돌봄이 "대체할 수 없이 인간적인" 것이었다는 점을 근거로 들었다. 데이터센터를 둘러싼 주민 반발에 대해서는 "노동시장이 정말로 망가질 때까지 기다려보라"며 더 큰 그림을 놓치고 있다고 봤다.

현재까지 도널드 트럼프 미국 행정부는 앤스로픽의 페이블5 같은 강력한 AI 모델의 배포를 일부 통제해왔으나 규제는 주 단위에서 더 활발히 이뤄지고 있다.

mj72284@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이준석, 개혁신당 대표 사퇴 [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이준석 개혁신당 대표가 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 6·3 지방선거 패배 등에 대한 정치적 책임을 지고 당대표직 사임 기자회견을 하고 있다. 2026.08.26 jk31@newspim.com   2026-08-26 09:20
사진
음식점도 Npay 31일부터 결제 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 오는 31일부터 네이버페이(Npay) 매장결제를 음식점으로 확대한다. 네이버에서 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 등록한 Npay 결제수단으로 실제 식사대금을 결제하고, 예약 취소나 노쇼가 발생하면 같은 결제수단으로 취소수수료도 낼 수 있게 된다. 네이버는 이를 위해 스마트플레이스 사업주 이용약관을 개정해 음식점 예약·결제와 취소수수료 청구 관련 조항을 신설했다. 취소수수료 결제가 최종 실패하면 네이버가 음식점에 해당 금액을 대신 지급하는 방안도 약관에 담겼다. 기사 이해를 돕기 위한 이미지 [AI 일러스트=서영욱 기자] ◆ 음식점에서 식사 후 "네이버로 결제할게요" 26일 네이버에 따르면 오는 31일부터 'Npay 매장결제' 적용 대상을 기존 미용실에서 음식점으로 확대한다. 이에 따라 네이버를 통해 음식점을 예약한 고객은 예약 당시 카드 등 Npay에 등록한 결제수단을 미리 지정해 두고, 식사를 마친 뒤 해당 결제수단으로 식사대금을 결제할 수 있다. 이용자가 식사를 마친 뒤 별도로 결제수단을 선택할 필요가 없게 된다.  네이버에서 음식점을 검색하고 지도에서 매장 정보를 확인한 뒤 예약하는 데 이어 실제 식사대금 결제까지 네이버 안에서 연결되는 구조가 완성된 것이다. 네이버 입장에서는 검색·지도와 예약에서 끝났던 이용자와의 접점을 실제 거래가 발생하는 오프라인 결제 단계까지 확대할 수 있다. Npay 매장결제는 음식점의 노쇼(No-show·예약 부도)를 줄이는 수단으로도 활용된다. 이용자가 예약할 때 Npay 결제수단을 미리 등록하는 만큼 예약 취소나 노쇼가 발생하면 음식점이 사전에 정한 기준에 따라 해당 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있다. 예약 단계에서 일정 금액을 먼저 받는 기존 예약금 방식과 달리 실제 취소나 노쇼가 발생했을 때만 수수료를 사후 청구하는 방식이다. 음식점은 예약금을 일일이 받고 환불하는 부담을 줄이면서 노쇼에 따른 손실에 대응할 수 있고, 이용자 역시 예약 때마다 돈을 미리 내야 하는 부담을 덜 수 있다. 취소수수료 청구가 실패했을 경우를 대비한 장치도 마련했다. 결제수단의 유효성이나 한도 등의 문제로 결제가 이뤄지지 않으면 재결제를 시도하거나 이용자에게 결제수단 변경을 요청할 수 있다. 최종적으로 결제되지 않을 경우 별도 정책에 따라 네이버가 음식점에 취소수수료 상당액을 대위변제할 수도 있다. 이 경우 음식점이 이용자에게 갖는 채권과 관련 권리는 네이버로 이전된다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 스마트플레이스 기반으로 결제 확장…사업자·이용자 모두 잡는다 네이버가 이미 확보한 대규모 오프라인 사업자 기반은 Npay 매장결제를 확대하는 데 강점으로 꼽힌다. 스마트플레이스는 음식점 등 사업자가 네이버 검색·지도에 매장 정보를 노출하고 예약·주문 등 매장 운영 서비스를 이용할 수 있는 플랫폼이다. 네이버는 오프라인 결제 가맹점을 새로 확보하는 대신 기존 스마트플레이스와 예약을 이용하는 음식점을 Npay 매장결제로 끌어올 수 있다. 검색·지도에서 음식점을 찾고 예약한 이용자가 결제까지 Npay를 이용하도록 연결할 수 있다는 점도 강점이다. 음식점에도 Npay 매장결제를 도입할 유인이 있다. Npay 주문·매장방문결제 수수료는 연 매출에 따라 0.8~2.9%로, 연 매출 3억원 이하 영세 사업자에게는 0.8%가 적용된다. 여기에 예약 때 등록한 결제수단으로 취소수수료를 청구할 수 있어 노쇼에 따른 손실에도 대응할 수 있다. 소비자에게는 결제 편의와 포인트 혜택이 있다. 기존 헤어샵·네일샵의 Npay 매장방문결제는 결제액의 1%를 기본 적립하고, 통장 결제와 네이버플러스 멤버십 등을 더하면 최대 7%까지 적립된다. 음식점에도 같은 혜택이 적용될 경우 Npay 이용을 늘리는 유인이 될 수 있다. 네이버 관계자는 "Npay 매장결제는 예약 단계에서 결제수단만 등록하고 실제 결제는 매장 이용 후 이뤄지는 방식으로, 사업자는 예약 단계의 결제 부담 없이 고객을 받을 수 있어 예약 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "이용자도 매장 이용 후 카운터에서 별도로 결제할 필요 없이 등록된 결제수단으로 간편하게 결제할 수 있어 사업자와 이용자 모두의 편의성이 높아질 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-08-26 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동