자살시도자 치료법, 한·일 협력 모색… 국회서 국제세미나

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.



일본의 자살시도자 응급의료 개입 모델 'ACM' 발표

정신과 치료와 사례 관리의 융합으로 재시도 위험 감소

동아시아 자살률을 낮추기 위한 한국과 일본의 협력 제안

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 자살시도자의 재시도를 막기 위해 한국과 일본이 개발한 치료법과 공중보건 정책을 논의하는 국제세미나가 8일 국회에서 열렸다.

국회자살예방포럼은 이날 서울 여의도 국회 의원회관에서 생명보험사회공헌위원회, 안전생활실천시민연합(안실련)과 함께 '2026 제9회 국회자살예방포럼 국제세미나'를 개최했다. 세미나 주제는 '한국과 일본이 개발한 최첨단 자살시도자 치료법'이었다.

첫 발표자로 나선 가와니시 키아키 일본 삿포로대학교 정신의학과 주임교수는 자살시도자에 대한 응급의료 개입 모델인 'ACM'을 소개했다.

이 모델은 일본의 자살시도자 관리 연구인 'ACTION-J'를 통해 개발됐다. 자살을 시도한 환자에게 정신과 치료와 사례 관리를 함께 제공해 재시도 위험을 낮추는 방식이다.

8일 국회에서 열린 국회자살예방포럼 국제세미나. [안실련 제공]

가와니시 교수는 "ACTION-J 연구를 통해 개발된 근거 기반 의료모델이 건강보험 수가에 반영됐다"며 "현재 암 환자와 정신병원 재입원 환자를 대상으로 임상 적용이 진행되고 있다"고 말했다.

그는 "ACM은 환자마다 다른 환경과 위험 요인을 고려해 대응하는 선도적 개입 방식"이라며 "한국과 일본이 협력하면 동아시아의 자살률을 낮추는 데 기여할 수 있을 것"이라고 했다.

이어 폴 입 홍콩대학교 사회복지·사회행정학과 석좌교수는 '행동으로 실천하는 자살예방: 다시 생각하고, 다시 집중하다'를 주제로 발표했다. 폴 입 교수는 홍콩자키클럽 자살연구예방센터장을 맡고 있다.

폴 입 교수는 "2000년부터 2021년까지 세계 자살률은 전반적으로 감소했지만 남성의 자살률은 여성보다 훨씬 높다"며 "전체 자살의 73%가 저소득·중간소득 국가에서 발생하고, 15~29세에서는 자살이 세 번째로 흔한 사망 원인"이라고 했다.

그는 자살을 개인의 심리 문제로만 봐서는 안 된다고 강조했다. 경제적 어려움과 사회적 고립, 정신건강, 가족·지역사회 환경 등이 복합적으로 작용하는 만큼 여러 단계에 걸친 공중보건 대응이 필요하다는 것이다.

폴 입 교수는 "정부의 정책·재정 지원과 온·오프라인 지지체계를 함께 구축해야 한다"며 "자살 위험을 줄이려면 사람들이 희망을 갖고 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 뒷받침하는 사회적 기반이 필요하다"고 말했다.

국회자살예방포럼 공동대표인 김교흥 더불어민주당 의원은 "올해 상반기 자살 사망자가 전년 같은 기간보다 910명 감소했지만, 한국은 여전히 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 자살률이 가장 높은 수준"이라고 했다.

김 의원은 "세미나에서 나온 논의를 정부 정책과 법·제도 개선으로 연결하겠다"며 "자살 예방에 필요한 예산과 기반 시설을 확보하는 데 국회가 앞장서겠다"고 말했다.

공동대표인 정점식 국민의힘 의원도 "자살은 개인의 문제가 아니라 우리 사회 전체가 함께 해결해야 할 과제"라며 "여야와 민관의 경계를 넘어 '자살로부터 안전한 대한민국'을 만드는 데 힘을 모으겠다"고 했다.

국회자살예방포럼은 2024년 9월 출범했다. 제 3기 포럼은 김교흥·정점식 의원이 공동대표를, 문진석·임호선·백종헌·최형두 의원이 부대표를 맡고 있다. 간사는 김태선·한지아 의원이다. 현재 여야 의원 32명이 참여하고 있다.

포럼은 생명보험사회공헌위원회, 안실련과 함께 자살 예방 관련 입법과 예산 확보, 제도 개선, 지방자치단체 실태 조사, 국회자살예방대상 시상식 등을 추진하고 있다.

windy@newspim.com