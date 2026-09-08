시몬스, 삼성 웨딩&프로모션 참여…최대 110만원 리워드

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내달 말까지 진행

무료·이브닝 배송 운영

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 수면 전문 브랜드 시몬스는 삼성전자의 '삼성 웨딩&프로모션'에 대표 침대 브랜드로 참여한다고 8일 밝혔다. 혼수 침대와 가전을 대표하는 브랜드의 만남으로, 결혼을 준비하는 예비부부들에게 한층 풍성한 혜택을 선사할 전망이다.

다음 달 31일까지 진행되는 이번 프로모션은 실속 있게 혼수품을 마련할 수 있는 기회다. '국민 혼수 침대'로 자리 잡은 시몬스의 대표 매트리스를 합리적인 가격과 혜택으로 구매할 수 있도록 구성했다.

[사진=시몬스]

프로모션 혜택을 받으려면 삼성닷컴 로그인 후 '삼성 웨딩& 쿠폰'을 발급받아야 한다. 청첩장 등 웨딩 증빙 서류를 제출하거나, 삼성스토어 혼수클럽 신청 고객의 경우 별도 서류 없이 인증 가능하다.

이벤트 기간 전국 시몬스 오프라인 스토어에서 매트리스를 구매하면 모델별로 10만·30만·70만·110만 원 상당의 리워드 쿠폰이 지급된다. 쿠폰은 배송 완료일 기준 익월 15일 발급되며, 시몬스 공식 홈페이지에서 매트리스는 물론 프레임, 베딩 구매 시 사용할 수 있다.

이번 혜택은 플래그십 스토어 '시몬스 갤러리'와 위탁 판매점 '시몬스 맨션', 백화점 등 전국 오프라인 매장에서 적용된다. 특히 현재 진행 중인 '블랙 시몬스 데이' 프로모션과 중복 적용이 가능해 혜택 범위를 넓혔다. 블랙 시몬스 데이에서는 매트리스와 프레임 신제품 세트 구매 시 추가 할인 및 금액대별 사은품을 선착순 증정한다.

소비자 편의를 위한 배송 서비스도 강화했다. 시몬스는 구매 고객 대상 무료 배송을 제공하며, 맞벌이 직장인과 1인 가구를 위해 매주 수요일 저녁 제품을 받는 '이브닝 배송 서비스'를 운영하고 있다.

아울러 시몬스는 포스코, 고려제강 등 소재 기업과 3자 협력 체계를 구축해 원자재 단계부터 품질을 관리하고 있다. 국내 침대 업체 중 유일하게 '국민 매트리스 5대 안전 키워드'(라돈·토론 안전인증, 환경표지인증, 난연 매트리스, UL 그린가드 골드, 더마테스트 엑설런트)를 모두 충족하며 혼수 시장 내 입지를 다지고 있다.

한편 자세한 제품 및 매장 정보는 시몬스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

stpoemseok@newspim.com