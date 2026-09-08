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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한국중견기업연합회는 8일 대전 DCC에서 산업통상부, 한국장학재단, 한국산업기술진흥협회와 공동으로 '2026년 중견기업 일자리 박람회 in 대전'을 개최했다고 밝혔다.

박람회에는 와이씨, 네패스, 휴온스 등 대전·충청권을 포함한 반도체, 제약·바이오 등 다양한 업종의 우수 중견·후보 기업 66개사와 구직자 2000여 명이 참가했다.

중견련, 대전서 하반기 중견기업 일자리 박람회 개최 [사진=중견련]

중견련은 정부가 역점 추진하는 '5극 3특 국가균형성장' 정책 기조에 발맞춰 국가균형발전, 지역 경제 활성화의 핵심인 지역 소재 우수 중견기업의 인재 확보를 지원하고, 역량 있는 구직자들의 취업 기회를 확대하기 위해 상반기 서울에 이어 대전에서 행사를 진행했다.

'중견기업 일자리 박람회'에는 2017년 출범 이후 지난해까지 누적 중견·후보기업 857개 사, 구직자 5만여 명이 참가했다. '박람회'를 통한 누적 채용은 9000여 건이다.

김현철 중견련 상근부회장은 "세계와 지역이 직접 연결되는 글로컬 시대, 지속적인 중견기업 성장의 핵심은 산업 패러다임 변화에 대한 비전과 역량을 갖춘 인재"라면서, "지역 소재 중견기업의 인력난 해소를 위해 중견기업 맞춤형 채용 지원 프로그램은 물론, 주거, 교육, 의료, 문화를 아우르는 바람직한 정주 인프라가 확대될 수 있도록 정부·지자체 및 유관기관과 긴밀히 협력해 나아갈 것"이라고 강조했다.

tack@newspim.com