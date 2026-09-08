SKT, 로밍 데이터 최대 16GB 더 준다…연말까지 연장

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'baro 8GB' 이상 선택 비중 15%p↑…가족로밍 505만명 돌파

최대 5명 데이터 공유…추석·연말 해외여행객 혜택 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤이 해외여행객 증가와 고객 호응에 힘입어 'T 로밍 데이터 추가' 프로모션을 연말까지 연장한다.

SKT는 당초 8월까지 진행할 예정이었던 T 로밍 데이터 추가 프로모션을 오는 12월 31일까지 연장한다고 8일 밝혔다.

SK텔레콤이 'T 로밍 데이터 추가' 프로모션 기간을 오는 12월 31일까지 연장한다. [사진=SK텔레콤]

SKT는 지난 4월부터 로밍 서비스 '바로(baro)' 요금제 가입 고객에게 최대 16GB의 데이터를 추가 제공하고 있다.

데이터를 모두 사용한 뒤에도 최대 1Mbps 속도로 데이터를 계속 이용할 수 있다.

프로모션 효과로 지난 4개월간 추가 데이터 혜택이 적용되는 'baro 8GB' 이상 요금제 선택 비중은 시행 전보다 약 15%포인트 증가했다.

가족로밍 누적 이용 고객도 505만명을 넘어섰다. 가족로밍은 3000원을 추가하면 최대 5명이 데이터를 공유할 수 있는 서비스다.

현재 T 로밍을 이용하는 가구의 78%가 가족로밍을 선택하고 있다. 만 34세 이하 고객은 데이터 1GB를 추가로 받고, 일부 청년 요금제 가입자는 로밍 요금을 50% 할인받을 수 있다.

SKT는 추석과 연말 해외여행 수요를 고려해 프로모션 연장을 결정했다고 설명했다.

syu@newspim.com