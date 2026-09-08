금호석유화학, 고성능 타이어용 합성고무 개발로 대통령 표창

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실리카 친화력 높여 마모·연비·제동 성능 개선…전기차 타이어에도 적용

아스팔트용 SBS 기술도 고도화…고부가 합성고무 시장 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=금호석유화학이 고성능 타이어의 마모·연비·제동 성능을 개선하는 고부가가치 합성고무 개발 성과를 인정받아 대통령 표창을 받았다.

금호석유화학은 지난 7일 열린 제1회 기술개발인의 날 유공 정부포상에서 고무연구랩 김재윤 수석연구원이 대통령 표창을 수상했다고 8일 밝혔다.

기술개발인의 날은 기술 발전에 기여한 연구자를 발굴·포상하기 위해 마련된 국가기념일이다. 국내 기업부설연구소가 1만개를 돌파한 2004년 9월 7일을 기념해 지정됐다.

이번 표창에서는 고성능 타이어에 적용되는 '실리카 친화형 기능성 부타디엔 고무' 개발 성과가 높은 평가를 받았다.

타이어 업계에서는 연비와 젖은 노면 제동 성능을 높이기 위해 실리카 사용을 확대하고 있다. 기존 부타디엔 고무는 내마모성이 우수하지만 실리카와의 친화력이 낮아 실리카를 혼합할 경우 마모와 연비, 제동 성능을 동시에 개선하는 데 한계가 있었다.

금호석유화학은 기능성 부타디엔 고무의 분자 구조와 제조 조건을 최적화해 실리카 친화력을 높였다. 파일럿과 상업 생산 과정에서 반복 검증을 거쳐 연구소 단계에서 확보한 성능을 실제 생산 공정에서도 균일하게 구현할 수 있도록 했다.

[사진=금호석유화학]

이를 통해 실리카의 균일한 분산을 유도하면서 타이어의 마모 성능과 연비, 젖은 노면 제동력을 함께 높이는 소재를 상업화했다. 해당 소재는 높은 내마모성과 연비 성능이 요구되는 전기차용 타이어에도 적용되고 있다.

금호석유화학은 새 합성고무에 맞춘 품질관리 기준도 마련했다. 회사가 국내외 타이어사에 제안한 기준은 고객사의 제품 관리 기준으로 채택됐다. 회사 측은 합성고무 제조사가 제품 관리 기준을 먼저 제안해 국내외 타이어사가 적용한 첫 사례라고 설명했다.

아스팔트에 적용되는 열가소성 탄성체 SBS(Styrene-Butadiene-Styrene) 기술도 고도화했다. SBS는 상온에서는 고무처럼 탄성을 갖고 고온에서는 플라스틱처럼 가공할 수 있는 소재로, 아스팔트에 적용하면 겨울철 균열과 여름철 연화 현상을 줄여 도로 내구성을 높일 수 있다.

금호석유화학 관계자는 "이번 대통령 표창은 타이어 산업의 변화를 선제적으로 파악해 새로운 소재의 가능성을 제시하고 시장을 개척한 성과를 인정받은 결과"라며 "앞으로도 고객의 잠재 수요를 발굴해 시장을 이끄는 고부가가치 소재를 지속적으로 개발하겠다"고 말했다.



heoneykim@newspim.com