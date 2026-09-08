대전 안영동서 승용차 정육점 돌진…60대 운전자 부상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전 중구 안영동의 한 교차로에서 승용차가 상가로 돌진해 60대 여성 운전자가 다쳤다.

8일 대전소방본부 등에 따르면 이날 오전 9시 30분쯤 중구 안영동 하나로마트 인근 사거리에서 차량 1대가 도로변 정육점으로 돌진했다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 8일 오전 9시 30분쯤 중구 안영동 하나로마트 인근 사거리에서 차량 1대가 도로변 정육점으로 돌진했다. [사진=송영훈 독자 제공] 2026.09.08 gyun507@newspim.com

이 사고로 운전자 최모(60대·여)씨가 열상과 타박상을 입고 복부 통증을 호소해 을지대병원으로 이송됐다.

부상 정도는 경상으로 파악됐다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 현장에서 운전자 상태를 확인한 뒤 병원으로 옮겼으며, 구조대는 별도 구조 작업이 필요하지 않아 철수했다.

경찰과 소방당국은 운전자 진술과 현장 상황 등을 토대로 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

gyun507@newspim.com