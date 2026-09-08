[로펌이슈] 화우, 금융위 출신 마순 변호사 영입…금융규제·조사대응 강화

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 화우가 금융위원회에서 약 20년간 금융정책과 규제 업무를 담당한 마순 변호사(사법연수원 36기)를 파트너변호사로 영입했다.

화우는 금융규제샌드박스와 디지털금융, 자본시장 불공정거래 등 금융규제 분야의 자문 및 조사 대응 역량을 강화하기 위해 마 변호사를 영입했다고 8일 밝혔다.

마순 변호사. [사진=화우]

마 변호사는 2007년 사법연수원을 수료한 뒤 재정경제부 금융정보분석원(FIU) 행정사무관으로 공직에 입문했다.

2008년 금융위원회 출범 이후 은행과와 보험과, 중소금융과, 서민금융팀 등 주요 부서를 거치며 은행·보험·여신전문금융업 전반의 인허가와 제재 실무를 담당했다.

이 과정에서 특정금융거래정보법과 금융실명법, 전자금융거래법, 신용정보법, 금융소비자보호법 등 금융 관련 주요 법령과 정책을 다뤘다.

재정경제부 FIU 재직 당시인 2007년에는 한국의 경제협력개발기구(OECD) 산하 국제자금세탁방지기구(FATF) 정회원 가입 과정에서 상호평가 보고서 작성과 현지 실사 대응 업무를 수행했다.

2018년에는 행정안전부 개인정보보호정책과에 파견돼 개인정보 관리실태 현장점검 업무를 담당했으며 행정안전부 장관 표창을 받았다.

2020년 서기관으로 승진한 이후에는 금융위 금융소비자정책과에서 금융소비자보호법 하위법령 제정 업무를 담당했다.

금융규제샌드박스팀장으로는 혁신금융서비스 지정과 배타적 운영권 가이드라인 수립 등을 총괄했다. 핀테크 등 혁신 금융서비스의 시장 진입과 관련한 정책·규제 업무를 담당한 것이다.

최근에는 주가조작 근절 합동대응단 강제조사 2반장을 맡아 자본시장 불공정거래 사건과 관련한 압수수색 등 현장 조사를 직접 지휘했다.

화우는 마 변호사의 합류를 계기로 금융업 인허가·제재뿐 아니라 정책 기획과 입법, 금융당국의 강제조사 대응까지 금융규제 자문 영역을 확대할 계획이다.

마 변호사는 앞으로 화우에서 금융규제샌드박스와 디지털금융, 자본시장 불공정거래, 신용정보, 자금세탁방지, 금융업 인허가·제재, 금융소비자 보호 등의 분야에서 자문을 맡는다.

이명수 화우 대표변호사는 "마순 변호사는 금융위원회에서 정책 기획부터 법령 제·개정, 현장 조사에 이르기까지 금융 규제의 전 과정을 두루 경험한 베테랑"이라며 "이번 합류로 화우는 금융 규제 대응에 있어 실무는 물론 정책적 시각까지 갖춘 입체적인 자문 체계를 완성하게 됐다"고 말했다.

abc123@newspim.com