포스코, 광양에 '車강판 미래 기술' 최신 도금강판 공장 신설

자동차용 용융아연도금강판 공장 신설에 4800억원 투자

연산 45만톤 규모, AI·로봇 기술 집약된 차세대 공장

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 포스코가 미래 자동차 시장 주도권 선점을 위해 고급 자동차 강판 생산 능력을 확대한다.

포스코는 8일 광양제철소에서 연산 45만톤 규모의 8CGL(Continuous Galvanizing Line)을 착공했다고 밝혔다. 이날 행사에는 박성현 광양시장을 비롯해 포스코 이희근 사장, 김광무 전략투자본부장, 이유경 구매본부장, 고재윤 광양제철소장, 엄경근 기술연구원장 등이 참석했다.

이날 행사에서 포스코 이희근 사장은 "이번 투자는 급변하는 글로벌 철강 생태계 속에서 미래 경쟁력 강화를 위한 전략적 투자"라며 "차세대 고품질 자동차 강판 생산이 가능하고 원가 및 기술 경쟁력이 한단계 향상된 포스코형 자동차강판 특화 설비를 구축함으로써 글로벌 경쟁 속에서 포스코의 기술 리더십을 더욱 공고히 하겠다"고 전했다.

이번에 착공한 8CGL은 자동차 외판용 용융아연도금강판 생산에 특화된 공장으로 2028년 준공 예정이다.

용융아연도금강판은 표면에 아연 도금을 입힌 강판으로 내식성이 뛰어나고 표면이 미려해 자동차 외판이나 가전용 소재로 사용된다. 최근 차량 고급화에 따라 자동차 외판 분야에서 도장성과 내식성, 가공성이 우수한 용융아연도금강판의 수요가 지속적으로 증가하고 있다.

포스코가 용융아연도금강판 공장을 신설하는 것은 2017년 이후 9년만이다. 포스코는 고급화·대형화되고 있는 자동차 산업 트렌드에 맞춘 차세대 자동차강판 생산을 확대하기 위해 약 4800억원을 투자해 8CGL을 구축하기로 했다. 이번 투자로 포스코의 용융아연도금강판 생산 능력은 495만톤까지 확대된다.

포스코 광양제철소 전경 [사진=광양제철소]

8CGL은 신설 전기로와 연계해 탄소저감 자동차 강판 생산의 주요 거점 역할을 할 예정이다. 전기로 강판에 특화된 초고온 열처리 설비를 도입해 글로벌 완성차사의 저탄소 강재 수요에 대응하고, 중대형급 이상 SUV, RV 등 차량 외판에 사용되는 광폭 자동차강판 생산체계도 강화한다.

생산성과 품질 경쟁력도 높인다. 포스코는 30여년 축적된 조업 노하우를 반영한 AI기술을 적용해 소재·공정·품질 데이터를 실시간으로 분석하고 설비를 제어해 품질 편차와 불량을 줄이고 생산 효율을 높일 계획이다. 또한 고온의 액체 상태인 아연에서 불순물을 제거하거나 샘플을 채취하는 등 고위험 작업 또한 AI와 로봇을 활용해 제조 AX를 추진한다.

포스코는 8CGL을 기반으로 품질과 서비스 수준을 한층 높이고, 차별화된 제품 경쟁력을 확보해 나갈 방침이다. 이를 통해 고객사의 시장 대응력과 안정적인 생산을 뒷받침하고, 고객의 성공을 함께 만들어가는 전략적 파트너로서 미래 모빌리티 산업의 새로운 미래를 열어간다는 목표다.

지난 7월 포스코그룹 장인화 회장은 산업·전략·에너지 자원중심의 트리플코어(Triple-core) 전략을 통해 국가대표 소재 기업으로서 역할을 강화해 나갈 것을 밝힌 바 있다. 특히, 산업자원인 철강은 기술 본위의 본원 경쟁력 강화를 위해 시장 리더십 고도화, Cost Innovation, 저탄소 적기전환을 추진할 계획이다.

포스코는 시장 리더십 고도화 전략의 일환으로 기가스틸을 비롯해 전기차 구동모터코어 소재로 사용되는 HyperNO(고효율 무방향성 전기강판) 등 모빌리티 소재를 8대 핵심전략제품으로 선정하고 광양제철소를 새로운 모빌리티 전문 제철소로 집중 육성할 방침이다.

peoplekim@newspim.com