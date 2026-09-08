이케아 코리아, 디자이너 철학 '집 좀 아는 사람들' 캠페인

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 이케아 코리아는 오랜 시간 사랑받아온 대표 제품에 담긴 디자이너의 생각을 전하는 브랜드 캠페인 '집 좀 아는 사람들'을 선보인다고 8일 밝혔다.

이번 캠페인은 디자이너가 사람들의 실제 생활을 관찰해 얻은 아이디어가 하나의 제품으로 완성되는 과정에 주목한다.

수십 년 동안 사랑받아 온 제품부터 최근 선보인 제품까지, 서로 다른 시대에 탄생한 이케아의 대표 디자인을 통해 시대와 생활 방식이 달라져도 사람들의 집에서의 더 좋은 생활을 만들기 위해 이케아가 꾸준히 지켜온 디자인 철학을 소개한다.

집 좀 아는 사람들 캠페인 [사진=이케아 코리아]

대표적인 제품은 1970년대 탄생해 오늘까지 사랑받고 있는 포엥(POÄNG) 안락의자다. 디자이너 노보루 나카무라(Noboru Nakamura)는 사람들이 앉아서 휴식을 취하는 순간과 움직임에 주목했다.

"흔들림 끝에 찾아오는 더 큰 편안함을 주고 싶었다"는 디자이너의 생각은 몸의 움직임에 따라 부드럽게 탄성을 느낄 수 있는 디자인으로 이어졌다. 익숙한 안락의자의 형태 뒤에는 '어떻게 하면 쉬는 순간을 더 편안하게 만들 수 있을까'라는 생활에 대한 관찰이 자리하고 있다.

이사벨 푸치(Isabel Puig) 이케아 코리아 대표는 "이케아에 좋은 디자인은 사람들의 실제 생활을 이해하고 더 나은 집에서의 생활을 만드는 데서 시작한다"며 "이번 캠페인을 통해 익숙하게 사용해 온 제품에도 더 나은 집에서의 생활을 만들기 위한 디자이너들의 수많은 생각과 고민이 담겨 있다는 점을 발견하길 바란다"고 전했다.

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