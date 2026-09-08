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中 코앞 북러 첫 도로교 개통, 두만강 북중러 접경지 경협 재편 촉각

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AI 핵심 요약

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  • 북한과 러시아를 잇는 첫 자동차 전용 다리가 7일 개통했다.
  • 두만강 하산과 나선을 연결하며 북·러 밀착의 상징이 됐다.
  • 중국 훈춘과 신압록강대교까지 맞물려 접경 물류 변화가 주목된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 북한과 러시아를 잇는 첫 자동차 전용 다리가 7일 공식 개통됐다. 두만강을 가로질러 러시아 연해주 하산과 북한 두만강·나선 지역을 연결하는 자동차 도로교다.

홍콩 명보와 지린성 홈페이지, 타스 등 외신보도에 따르면 이번 도로교는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 2024년 6월 정상회담에서 건설에 합의한 사업으로 지난해 공사에 들어갔으며 당초 6월 개통 예정이었지만 약 3개월 늦은 이번달에 개통됐다.

이번 북한과 러시아 도로교 개통으로 특히 눈길을 끄는 지역은 중국 지린성 옌볜 자치주에 속하는 훈춘이다. 북·러 국경은 중국과 불과 수㎞ 떨어진 곳에 맞닿아 있어 이 일대는 중국·러시아·북한이 만나는 동북아 교통 요충지다. 훈춘은 러시아와 북한 양쪽으로 연결되는 중국의 대표적인 북방 개방도시로, 러시아 포시에트항까지 거리가 42㎞, 자루비노항까지는 71㎞에 불과하다.

 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 지린성 옌볜자치구 훈춘지역에 국제 육상 운송 터미널인 '훈춘국뻐스부'가 운영되고 있다. 사진= 뉴스핌 독자 제공. 2026.09.08 chk@newspim.com

 실제 훈춘 시내 국제버스터미널에는 러시아행 국제버스 운행을 알리는 안내가 설치돼 있을 정도로 러시아와의 인적·물적 교류가 일상화돼 있다. 중국은 훈춘을 중심으로 러시아 극동지역 항만과 철도·도로를 연결해 동북아 물류망을 확대해 왔다. 훈춘은 중국이 바다로 직접 나가는 출구가 제한된 지린성의 특성상 러시아 항만을 활용하는 이른바 '차항출해(借港出海)'의 핵심 거점이기도 하다.

이 때문에 북·러 자동차교량 개통은 중국에도 단순한 북·러 양자 간 교통 인프라 이상의 의미가 있다. 중국 입장에서는 훈춘 인근에서 북한과 러시아 사이의 육상 물류 통로가 하나 더 생기는 셈이다. 특히 중국이 추진해온 훈춘~러시아 극동지역 물류망과 맞물릴 경우 향후 북·중·러 3국 접경지역의 교통·물류 네트워크가 한층 촘촘해질 가능성이 있다.

북한으로서도 도로교 개통으로 자동차 육상 교통이 열리면서 러시아와의 교역뿐 아니라 관광·인적 교류를 크게 확대할 수 기회를 맞게 됐다. 최근 북·러 관계가 군사협력에서 경제·사회 분야로 접촉면을 넓히고 있는 가운데 새로운 육로가 두나간의 관계를 뒷받침하는 물리적 기반이 된 것이다.

 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 북한과 러시아를 연결하는 새로운 '조러(북러) 자동차 도로교'와 기존 철교가 두만강 사이에 놓여있다. 사진=뉴스핌 독자 제공. 2026.09.08 chk@newspim.com

다만 이 다리 하나로 북·러 물류가 단기간에 폭발적으로 늘어날지는 미지수다. 전문가들은 현재 양국 교역 규모를 고려할 때 경제적 효과보다는 북·러 밀착을 상징하는 전략적 의미가 더 클 수 있다고 분석한다.

더 주목되는 것은 중국과 북한을 잇는 신압록강대교도 개통 준비가 속도를 내고 있다는 점이다. 신압록강대교는 중국 단둥과 북한 신의주를 연결하는 교량으로, 북한 측 세관과 물류시설 공사가 최근 진척되고 있다.

북·러 두만강 자동차교 개통에 이어 멀지않아 북·중 사이의 신압록강대교가 연속해서 가동될 경우 북한은 서쪽으로 중국, 동북쪽으로 러시아와 육로를 동시에 넓혀 두나라 모두와 무역·경제협력을 확대할 수 있는 훌륭한 기회를 얻게 되는 셈이다.

결국 이번 북·러 자동차교 개통은 북한이 중국과 러시아 사이에서 새로운 육상 연결축으로 부상하고 있음을 보여주는 신호로 해석된다. 전문가들은 중국의 훈춘, 러시아 연해주, 북한 나선으로 이어지는 접경지역의 물류·관광·경제협력이 어떻게 재편될지 주목된다고 밝히고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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