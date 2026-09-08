청와대, 민주당 지도부 '용혜인 부적격 전달' 보도에 "사실 아니다"

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"당 지도부로부터 지명 철회 요청 받은 바 없다"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 8일 집권 여당인 더불어민주당 지도부가 용혜인 성평등가족부 장관 후보자에 대한 부적격 의견을 전달했다는 일부 보도가 사실이 아니라고 밝혔다.

청와대는 이날 언론 공지를 통해 "더불어민주당 지도부가 청와대에 용 후보자 부적격 의견을 전달했다는 보도는 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

청와대는 "당 지도부로부터 지명 철회나 사퇴 요청을 받은 바 없다"고 선을 그었다.

일부 언론은 여권 핵심 관계자를 인용해 "여당 지도부가 더 이상 용 후보자 엄호가 불가능하다고 판단하고 자진 사퇴든 지명 철회든 이재명 대통령의 결단이 필요하다는 의견을 청와대에 전달한 것으로 안다"고 보도했다.

김민석 민주당 대표가 지난 6일 이 대통령의 프랑스 순방 공항 환송 행사에서 용 후보자 임명에 대한 부정적 여론을 전달했다고도 보도했다.

김 대표도 해당 보도를 오보라고 못 박았다. 김 대표는 이날 민주당 유튜브 채널에 출연해 "서울공항에서 대통령께 그런 이야기를 전달했다는 것은 사실과 다르다"고 밝혔다.

pcjay@newspim.com