HMM, 브라질 발레와 4.7조원 장기운송계약…21만톤급 벌크선 8척 투입

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2030년부터 척당 25년 운송…메탄올·에탄올·중유 3중 연료 선박 건조

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=HMM이 브라질 최대 광산업체 발레(Vale)와 4조7000억원 규모의 장기운송계약을 체결했다. HMM은 이번 계약을 기반으로 장기계약 비중을 높이고 벌크사업의 안정적인 수익 기반을 확대한다는 계획이다.

HMM은 발레와 총 4조7000억원 규모의 장기운송계약을 체결했다고 8일 밝혔다.

계약기간은 2030년부터 선박 한 척당 25년이다. HMM은 이번 계약 수행을 위해 지난 6월 발주한 21만톤급 뉴캐슬막스(Newcastlemax)급 벌크선 8척을 투입할 예정이다. 선박은 2030년부터 순차적으로 인도된다.

이번 계약은 지난해 5월과 9월 발레와 체결한 두 건의 10년 장기운송계약에 이은 추가 수주다. 앞선 두 계약의 총 규모는 약 1조665억원이다.

신규 선박에는 메탄올과 에탄올, 중유를 모두 사용할 수 있는 3중 연료(Tri-fuel) 추진 엔진이 탑재된다. HMM은 세계 최초로 해당 방식의 추진 시스템을 적용할 계획이다.

향후 액화천연가스(LNG)나 암모니아 추진선으로 개조할 수 있도록 'LNG·암모니아 레디(Ready)' 방식으로 건조하고, 바람을 이용해 추진력을 보조하는 '로터 세일(Rotor Sail)' 등 친환경 설비도 적용한다. 이를 통해 연료 효율을 높이고 탄소 배출량을 줄인다는 계획이다.

최근 1년 벌크 부문 영업이익[사진=HMM]

HMM은 최원혁 사장 취임 이후 컨테이너 중심의 사업 구조에서 벗어나 벌크부문 경쟁력 강화와 선대 다변화를 추진하고 있다. 단기 용선 비중을 줄이는 대신 대형 화주와의 장기계약을 확대해 안정적인 고정 수익원을 확보하는 데 초점을 맞췄다.

벌크부문 실적도 개선세를 보이고 있다. HMM의 벌크부문 영업이익은 올해 상반기 약 2400억원을 기록했다.

선대 포트폴리오도 확대하고 있다. 기존 드라이벌크와 탱커 중심에서 가스선과 자동차운반선(PCTC), 다목적선(MPV) 등으로 사업 영역을 넓히고 있다. 이에 따라 벌크선대는 지난해 3월 말 44척에서 올해 상반기 61척으로 증가했다.

HMM 관계자는 "이번 계약은 글로벌 메이저 화주와의 견고한 파트너십을 다시 한번 입증한 성과"라며 "장기계약 비중 확대와 사업 포트폴리오 재편을 통해 안정적인 수익 기반을 강화하고 미래 성장 중심으로 사업을 확대할 계획"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com