현대차·코오롱·TMEIC까지…WHE 2026, 수소 상용화 기술 집결

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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대자동차그룹과 코오롱그룹, 일본 TMEIC, 대만 이-비히클 세미컨덕터 테크놀로지 등 국내외 수소 기업들이 오는 11월 경기 고양시 킨텍스에 집결한다. 수소 생산부터 저장·운송, 모빌리티와 산업 활용까지 상용화 단계의 기술과 사업 모델을 선보이는 자리다.

'월드 하이드로젠 엑스포 2026' 조직위원회는 11월 4~6일 킨텍스 제2전시장 7·8홀에서 열리는 'WORLD HYDROGEN EXPO 2026(WHE 2026)' 참가 기업을 공개했다고 8일 밝혔다. 이번 행사는 '수소, 시장으로 나아가다: 사업성 있는 프로젝트를 현실로'를 슬로건으로 내걸었다.

조직위 공동위원장은 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 정대진 회장과 한국수소연합 김재홍 회장이다.

참가 기업들은 수전해와 탄소포집, 신재생에너지 기반 생산 기술을 비롯해 충전소·저장탱크·액화수소·파이프라인·안전 기술, 연료전지와 모빌리티·철강·화학 분야 활용 기술을 전시한다.

현대차그룹은 수소 브랜드 'HTWO'를 앞세워 생산부터 활용, 생태계 구축으로 이어지는 통합 수소 사업 비전을 제시한다. 메가와트급 고분자전해질막(PEM) 수전해, 폐기물을 수소로 전환하는 W2H 사업 모델, 상용 연료전지 시스템과 승용·상용·철도 모빌리티 솔루션 등이 주요 전시 품목이다. 수소충전로봇 시연과 버스·트럭 시승 프로그램도 운영한다.

'월드 하이드로젠 엑스포 2026' 조직위원회는 11월 4~6일 킨텍스 제2전시장 7·8홀에서 열리는 'WORLD HYDROGEN EXPO 2026(WHE 2026)' 참가 기업을 공개했다고 8일 밝혔다 [사진=조직위] 2026.09.08

코오롱인더스트리는 연료전지 수분제어장치와 PEM, 막가습기 하우징 소재를, 코오롱스페이스웍스는 탄소섬유 중간재 '토우프레그'부터 라이너, 수소저장 탱크와 모듈을 아우르는 저장 솔루션을 선보인다.

성우하이텍은 TYPE4 수소저장용기와 플랫형 저장 시스템을 공개한다. 이유텍은 250킬로와트급 모듈형 음이온교환막(AEM) 수전해 스택을, 테라릭스는 방산·데이터센터용 공랭식 PEM 연료전지 시스템을 전시한다. 테크니컬코리아는 최대 99.9999% 순도의 수소정제장치를, 햅스는 고효율 연료전지 파워팩 기술을 소개한다.

대만 이-비히클 세미컨덕터 테크놀로지는 MEMS 기반 고정형 수소가스 감지기를 출품한다. 수소 누출 가능성을 조기에 감지하는 안전 기술로, 드론과 연료전지, 수소 생산설비·충전소 적용을 겨냥했다.

일본 TMEIC는 수소 생산용 수전해 전원 공급장치인 고전류 정류기를 선보인다. 수소 생산부터 압축·액화에 이르는 밸류체인에서 전력전자와 모터 기술의 역할을 부각할 계획이다.

조직위는 이번 행사가 기술 전시를 넘어 수소 프로젝트의 사업성과 실행 조건을 논의하는 비즈니스 무대가 될 것으로 기대했다.

WHE 2026에 대한 보다 자세한 내용은 WHE 2026 홈페이지에서 확인하면 된다.

peoplekim@newspim.com