유한킴벌리, 남성 전용 '디펜드 맨' 론칭…요실금 심리적 장벽 낮춘다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

40~60대 남성 44% 요실금 경험

20% 얇아진 패드로 착용감 향상

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 유한킴벌리의 요실금 전문 브랜드 디펜드가 남성 소비자를 위한 전용 서브 브랜드 '디펜드 맨'을 새롭게 론칭하고, 기존 남성용 언더웨어를 '디펜드 맨 언더웨어'로 전면 리뉴얼 출시했다고 8일 밝혔다.

이번 론칭은 요실금 전용 제품 사용을 망설이거나 관련 정보가 부족했던 남성 소비자들이 자신에게 맞는 제품을 쉽고 직관적으로 선택할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다. 유한킴벌리는 남성 소비자의 눈높이에 맞춰 브랜드명과 패키지 디자인, 커뮤니케이션 방향을 전면 개편했다.

디펜드 맨 언더웨어 [사진=유한킴벌리]

요실금은 신체 변화에 따른 자연스러운 현상으로 남성의 경험률도 여성 못지않다. 유한킴벌리의 2024년 조사에 따르면 국내 40~69세 남성 중 최근 3개월 내 요실금을 경험한 비율은 44%로, 여성(30~69세 기준 57%)과 큰 차이가 없었다.

그러나 남성은 여성과 증상 양상이 다르다. 여성은 출산이나 운동 시 새는 복압성이 많은 반면, 남성은 전립선 관련 잔뇨·빈뇨 형태가 주를 이룬다. 더욱이 위생용품 사용에 익숙한 여성과 달리 남성은 전용 제품 사용에 큰 심리적 장벽을 느껴 일상의 불편을 감수하는 경우가 많다. 실제 유한킴벌리의 2026년 1~7월 누적 판매 데이터에 따르면, 라이너·패드 타입 제품의 남성용 판매 비중은 6%에 불과했다.

유한킴벌리는 이러한 장벽을 낮추기 위해 '디펜드 맨'을 선보이며 기능적 성능뿐만 아니라 평소와 같은 생활 리듬과 깔끔한 컨디션을 유지할 수 있다는 점을 강조했다.

신제품 '디펜드 맨 언더웨어'는 속옷 같은 편안한 착용감이 특징이다. 기존 자사 제품 대비 1.5배 유연해진 흡수 패드와 부드러운 밀착 소재를 적용했으며, 독일 더마테스트 피부자극 테스트에서 '엑설런트(Excellent)' 등급을 받아 민감한 피부도 장시간 안심하고 착용할 수 있다.

패드 두께는 기존 대비 20% 얇아져 겉옷 위로 티가 나지 않으면서도 흡수력은 그대로 유지했다. 또한 되묻어남을 5배 개선하고 99% 소취 효과를 더해 장시간 착용 시에도 쾌적함을 준다.

한편 디펜드 맨 제품은 쿠팡, 디펜드 네이버 브랜드스토어, 전국 주요 대형마트를 비롯한 온·오프라인 채널에서 구매할 수 있다.

stpoemseok@newspim.com