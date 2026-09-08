"AI 대화도 셧다운제?"...뤼튼 크랙, 청소년 결제·이용시간 묶는다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하루 3시간·월 10만원 상한…초과 시 보호자 동의 必

세이프티 기술 고도화 거쳐 2027년 초 본격 시행

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = AI(인공지능) 서비스 플랫폼 기업 뤼튼테크놀로지스(뤼튼)가 자사 엔터테인먼트 콘텐츠 플랫폼 '크랙(Crack)'의 청소년 보호 정책 강화 계획을 8일 발표했다.

AI 대화와 청소년 보호에 대한 사회적 관심이 높아지는 가운데 마련된 이번 계획의 핵심은 청소년의 하루 이용 시간과 월 결제액 상한 설정이다.

[사진=뤼튼테크놀로지스]

먼저 크랙은 청소년의 하루 이용 시간을 국내외 사례 검토와 전문가 자문을 거쳐 최대 3시간으로 설정할 계획이다. 청소년이 하루 3시간을 초과해 이용할 경우 보호자 인증 및 동의 절차가 필수다. 과학기술정보통신부의 '2025년 인터넷 이용 실태 조사'에 따르면 10대 청소년의 일주일 평균 인터넷 이용 시간은 약 27시간으로 나타났다.

아울러 청소년 월 결제액에는 10만 원의 상한을 적용한다. 상한을 초과하는 결제 역시 보호자 인증과 동의를 반드시 거치도록 한다.

크랙은 현재 시행 중인 콘텐츠 생성 정책, 연령 등급 관리, 작품 검수, 검색 및 추천 제한, 신고·차단 기능, 위반 계정 제재 등 보호 정책 전반에 대해서도 최신 이용 패턴을 분석해 보완 작업을 진행한다. 또한 안전한 대화를 유도하기 위한 추가 필터와 안전 시스템 프롬프트 강화 등 세이프티 기술 부문도 지속적으로 고도화할 방침이다.

연령 인증 방안 역시 다각도로 검토하고 있다. 현재 크랙은 통신사 PASS 인증을 통해 성인과 청소년을 구분하고 있으며, 향후 정확성과 안전성 검증이 가능한 추가 인증 수단을 모색할 예정이다.

크랙은 올 연말까지 청소년 보호 정책을 위한 시스템 개편을 마치고, 내년 초부터 본격 적용할 계획이다.

이동재 뤼튼테크놀로지스 최고제품책임자(CPO)는 "모두에게 안전하고 건강한 인공지능 서비스를 제공할 사회적 책임감을 무겁게 인식하고 있다"며 "특히 청소년 이용자의 안전을 최우선으로 고려하면서도 창의력을 함께 펼칠 수 있는 서비스를 만들기 위해 최선의 노력을 기울여 나가겠다"고 밝혔다.

stpoemseok@newspim.com