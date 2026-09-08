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"스마트도시 넘어 AI도시로" 2026 월드 스마트시티 엑스포 9일 부산서 열려

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AI 핵심 요약

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  • 국토부는 9일부터 부산 벡스코서 2026 월드 스마트시티 엑스포를 연다.
  • 엑스포는 AI도시 전환을 주제로 277개사 전시와 41개 행사를 진행한다.
  • 원주·천안아산·새만금 AI 특화 시범도시 계획도 처음 공개한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국토부·과기부·부산시 공동 개최

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 부산 벡스코(부산종합전시장)에서 스마트 도시를 넘어 AI(인공지능)도시로 재편하기 위한 방안을 민간과 공공이 한데 모여 모색하는 자리가 마련된다. 

8일 국토교통부에 따르면 국토부와 과학기술정보통신부 및 부산광역시는 오는 9일부터 11일까지 부산광역시 벡스코 제1전시장에서 '2026 월드 스마트시티 엑스포'를 개최한다.

월드 스마트시티 엑스포는 아시아 태평양 지역 최대 규모의 스마트시티 행사로, 2017년 시작해 올해로 10주년을 맞는다. 이번 행사는 'Beyond Smart City, Into AI City(스마트시티를 넘어, AI 도시로)'라는 슬로건에 따라, 지금까지의 스마트시티 성과와 새롭게 선뵈는 K-AI 시티까지 만나볼 수 있도록 구성된다.

행사포스터 [자료=국토부]

행사 첫날인 9일 개최되는 개막식은 월드 스마트시티 엑스포의 10년을 기념하기 위해 더욱 풍부한 기조연설과 10주년 기념 세리머니가 준비됐다. 국토교통부 개회사와 함께 알리셰르 압디카디로프(Alisher Abdykadyrov) 카자흐스탄 알라타우 개발청장의 축사로 시작해 스마트도시의 대표 파트너이자 이번 행사의 주최기관으로 참여한 전재수 부산광역시장이 환영사와 함께 AI 시티, 지방정부의 역할과 비전을 주제로 첫 번째 기조연설을 한다.

이어서 AI·사람·도시의 공생을 주제로 한 위베르 베로슈(Hubert Beroche) Urban AI 대표의 두 번째 기조연설과 김성훈 업스테이지 대표의 도시를 지능적으로 움직이게 하는 AI를 주제로 마지막 기조연설이 진행될 예정이다.

주요 공식 행사로는 AI 특화 시범도시 출범식과 WSCE 리더스 포럼이 진행될 예정이다. AI 특화 시범도시 출범식은 지난 6월 공모를 통해 선정된 원주, 천안·아산(공동)과 현대차그룹의 투자를 통해 조성되는 새만금 AI 수소시티의 새만금개발청이 참여한다.

WSCE 리더스 포럼에서는 위베르 베로슈(Hubert Beroche) Urban AI 대표, 윌리 구오(Willy Kuo) Linker Vision 공동 창업자, 이재용 현대차그룹 상무, 손병희 마음 AI 대표 등 국내외 AI 시티 관련 기업 리더가 중심이 된 발제와 패널토론이 이루어질 예정이다.

이번 행사에서 전시는 총 277개사가 참여해 AI, 교통·모빌리티, 주거, 에너지·환경, 방범·방재, 헬스케어 등 다양한 스마트시티 관련 기술과 서비스를 선뵌다. 주요 전시관으로는 ▲AI 특화 시범도시 공동관(원주, 천안·아산) ▲울산광역시, 대구광역시, 광명시 등 지방정부가 운영하는 도시관 ▲한국토지주택공사, 한국수자원공사, 새만금개발공사 등의 공공기관관 ▲대한항공, 네이버클라우드, KT 등 민간기업관이 조성된다.

특히 ▲10년의 스마트시티 역사와 AI 시티 정책을 만나볼 수 있는 K-AI 시티 특별관 ▲미래 스마트 항만·AI 기술을 중심으로 한 부산 스마트오션관 ▲제로에너지빌딩과 모듈러주택 등 미래형 주거 기술을 체험해 볼 수 있는 스마트그린빌드라운지 등 특별관이 조성될 예정이다.

이번 행사는 총 41개의 콘퍼런스와 부대행사가 ▲디지털 트윈 ▲AI 스마트 해양·항만 ▲스마트+빌딩 ▲탄소중립 ▲수소도시 등 스마트시티의 주요 주제를 중심으로 개최된다. 국토부의 'K-AI 시티 실행전략'과 원주, 천안·아산(기존도시형), 새만금 수변도시(신도시형) 등 AI 특화 시범도시 사업계획(안) 내용을 가장 먼저 만나볼 수 있는 K-AI 도시 정책 콘퍼런스와 특별 콘퍼런스인 Urban AI 심포지엄과 스크린리스시티 콘퍼런스에서 AI와 도시의 지속가능한 거버넌스 모델을 논의할 예정이다.

또한, 과학 분야 유튜버인 궤도, 항성, 약, 허성범이 참여하는 AI 시티 토크콘서트를 통해 시민들에게 AI 시티의 미래상을 더욱 친숙하게 전달한다.

기업 간 교류와 협력 기회를 확대하고 판로개척을 지원하기 위한 다양한 비즈니스 프로그램도 운영한다. 해외 바이어 18개국 42개사, 국내 바이어 20개사가 참여하는 바이어 상담회와 벤처캐피탈(VC) 6개사가 참여하는 바이어부스를 통해 기업 간 투자 매칭 기회를 제공한다. 아울러 KT, 다쏘시스템이 함께 오픈 이노베이션 프로그램에 참여해 중소·스타트업과 기술 협력이 이루어질 수 있도록 지원한다.

지역 최대 정보통신기술 종합 행사인 'K-ICT WEEK in BUSAN(KIWi)'이 작년에 이어 올해도 공동 개최돼 ICT, AI, 클라우드, 로봇, 양자기술 등 다채로운 전시와 프로그램을 선뵌다.

국토부 김윤덕 장관은 "2026 월드 스마트시티 엑스포는 지난 스마트시티의 성과를 바탕으로 국토교통부가 새롭게 준비하는 AI 시티를 더 가깝게 만날 수 있는 기회"라면서, "앞으로도 단순히 기술을 활용하는 데 그치지 않고, 기술을 통해 구현하는 따뜻한 미래도시로서 K-AI시티를 만들어갈 예정"이라고 말했다.

donglee@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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