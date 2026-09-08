코웨이, 신제품 '제로 음식물 처리기 미생물형' 사전 상담 예약

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코웨이는 신제품 '제로 음식물 처리기 미생물형'의 사전 상담 예약을 오는 29일까지 진행한다고 8일 밝혔다.

코웨이는 제로 음식물 처리기 분쇄형에 이어 미생물 분해 방식의 신제품을 선보이며, 고객이 주방 환경과 사용 방식에 따라 선택할 수 있도록 제품 라인업을 확대한다.

이달 말 출시 예정인 '제로 음식물 처리기 미생물형'은 제품 내부의 미생물이 음식물 쓰레기를 지속적으로 분해·감량한다. 음식물을 따로 모아두거나 한꺼번에 처리할 필요 없이 생길 때마다 수시로 투입할 수 있다. 분해 후 남은 부산물은 1~3개월에 한 번씩 적정량만 덜어내어 배출하면 된다.

또한 설치 후 별도의 미생물 배양시간 대기 없이 음식물을 바로 투입할 수 있도록 사용 편의성을 높였다. 대용량 활성탄과 코웨이의 한국 전통 장류에서 추출한 특허 출원 중인 미생물로 음식물 처리 과정에서 발생하는 악취 및 유해가스 8종을 99% 제거한다.

코웨이 관계자는 "제로 음식물 처리기 미생물형은 렌탈 고객에게는 미생물 제제 1회 무상 제공 서비스를 지원해 미생물 관리 방식이 익숙하지 않은 고객도 부담 없이 사용할 수 있는 제품"이라고 설명했다.

tack@newspim.com