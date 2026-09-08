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日 도시바·신에츠, 수명 1.5배 '페로브스카이트 태양전지' 개발

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AI 핵심 요약

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  • 도시바·신에츠화학·니가타대가 8일 내구성 높인 태양전지를 개발했다.
  • 85도·85% 고온고습에서 3000시간 성능을 유지했다.
  • 일본은 중국과의 경쟁에서 내구성으로 차별화에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본의 도시바와 신에츠화학공업이 니가타대학과 손잡고 기존 제품보다 내구성을 1.5배 높인 차세대 '페로브스카이트 태양전지'를 개발했다.

섭씨 85도, 상대습도 85%의 가혹한 환경에서 3000시간 동안 발전 성능을 유지하는 것으로 확인돼 현시점에서 세계 최고 수준의 내구성을 확보했다.

8일 니혼게이자이신문은 중국 기업들이 양산 기술을 앞세워 시장 선점에 나서는 가운데 일본 기업들이 내구성을 무기로 경쟁력 확보에 나섰다고 전했다.

도시바가 태양전지의 발전부를, 신에츠화학공업이 태양전지를 외부 환경으로부터 보호하는 밀봉 소재(봉지재)를, 니가타대가 밀봉 기술 개발을 담당했다.

현재 발전부 면적 약 25㎟의 소형 시제품으로 성능 검증을 진행하고 있으며, 앞으로 250㎠ 이상의 상용 크기에서도 같은 수준의 내구성을 확보할 수 있는지 확인할 계획이다. 최종적으로는 20년을 넘는 사용 수명을 목표로 하고 있다.

◆ 차세대 태양광 기술 '페로브스카이트'

페로브스카이트 태양전지는 특정한 결정 구조를 가진 페로브스카이트 소재를 빛을 흡수하는 발전층으로 활용하는 태양전지다. 기존 태양광 패널의 주류인 실리콘 태양전지와 비교해 얇고 가볍게 만들 수 있다는 점이 특징이다.

페로브스카이트 소재는 용액을 이용해 비교적 낮은 온도에서 발전층을 형성할 수 있어 제조 공정을 단순화하고 비용을 낮출 수 있다. 특히 얇은 필름 형태로 제작할 경우 건물 외벽이나 창문, 곡면 등 기존의 무겁고 단단한 실리콘 패널을 설치하기 어려운 장소에도 적용할 수 있다.

또 하나의 장점은 실리콘 태양전지와 결합할 수 있다는 점이다. 서로 다른 파장의 빛을 흡수하는 두 종류의 태양전지를 위아래로 겹치는 '탠덤형'​으로 만들면 하나의 태양전지에서 더 많은 태양광을 전기로 바꿀 수 있다.

도시바와 신에츠화학이 이번에 상용화를 추진하는 것도 실리콘과 페로브스카이트를 조합한 탠덤형이다.

탠덤형은 페로브스카이트만을 이용한 필름형보다 이론적으로 발전 효율을 약 30% 높일 수 있는 것으로 평가된다. 발전 효율을 끌어올리면서 기존 실리콘 태양전지의 생산 기반도 활용할 수 있다는 점에서 차세대 태양광 기술의 유력한 방식으로 꼽힌다.

[AI 일러스트=오영상 기자]

◆ 최대 과제는 '내구성'

페로브스카이트 태양전지가 상용화되기 위해 넘어야 할 가장 큰 과제 가운데 하나가 내구성이다.

페로브스카이트 소재는 습기와 열에 노출되면 결정 구조가 변하거나 성능이 떨어지기 쉽다. 태양광 패널은 야외에서 수십 년간 사용되는 제품인 만큼 발전 효율 못지않게 장기간 성능을 유지하는 능력이 중요하다.

도시바와 신에츠화학, 니가타대는 이 문제를 해결하기 위해 태양전지 외부를 건조제를 넣은 특수 합성고무로 밀폐하는 '봉지 기술'을 개선했다. 이번 시험에서는 섭씨 85도, 상대습도 85%라는 고온·고습 조건에서도 3000시간이 지난 뒤 발전 성능을 유지했다.

기존에는 싱가포르국립대와 중국 업체 등이 발표한 2000시간 수준의 내구성이 세계 최고 수준으로 평가돼 왔다. 이번 개발은 이를 1.5배로 늘린 것이다.

◆ 중국과의 경쟁에서 '내구성'으로 승부

태양광 패널 시장에서는 중국 기업들이 세계 시장을 주도하고 있다. 중국은 실리콘 태양전지의 대규모 생산을 통해 가격 경쟁력을 확보한 데 이어 페로브스카이트 분야에서도 연구개발과 양산 기술을 축적하고 있다. 관련 특허에서도 일본을 앞서 세계 선두에 올라섰다.

일본은 가격과 생산 규모에서 중국과 정면으로 경쟁하기보다 높은 발전 효율과 내구성 등 성능을 앞세워 차별화한다는 전략이다.

경제산업성은 2040년을 목표로 원자력발전소 약 20기에 해당하는 20GW 규모의 페로브스카이트 태양전지를 국내에 도입한다는 목표를 제시했다. 특히 발전 효율이 높은 탠덤형 기술의 보급이 목표 달성의 핵심으로 꼽힌다.

일본에서는 2012년 고정가격매입제도(FIT) 도입 이후 태양광 발전이 빠르게 보급됐다. 기존 태양광 패널의 사용 수명은 대체로 20~30년 수준이어서 2030년대 이후에는 노후 설비의 교체 수요가 본격적으로 늘어날 전망이다.

도시바와 신에츠화학은 이러한 시장을 겨냥해 페로브스카이트와 실리콘을 결합한 탠덤형 태양전지의 제품화를 추진한다. 현재의 소형 시제품에서 상용 크기로 기술을 확대하고 장기 내구성을 확보한 뒤 2030년대 제품 판매를 목표로 한다.

페로브스카이트 태양전지는 일본에서 탄생한 기술이지만 중국 기업들이 막대한 투자와 정부 지원을 바탕으로 빠르게 추격하고 있다. 이번 도시바·신에츠화학·니가타대의 개발은 내구성 문제에서 일본이 중국과 차별화할 수 있는 가능성을 보여준 사례로 평가된다고 니혼게이자이는 전했다.

도시바 본사의 대형 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com

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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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