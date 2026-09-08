에이치케이, 美 고객사 300곳 돌파

북미 시장 확대…연평균 고객사 증가율 20.1%

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 레이저 가공기 전문기업 에이치케이가 미국 현지 누적 고객사 300곳을 돌파했다고 8일 밝혔다.

에이치케이는 1999년 설립한 미국 현지법인 '에이치케이 아메리카'를 통해 북미 지역에 누적 600대 이상의 장비를 공급해왔다. 현지법인 설립 이후 현재까지 300개의 고객사 레퍼런스를 확보했으며, 연평균 고객사 증가율은 20.1%에 달한다.

회사에 따르면 최근 3년간 신규 고객사 42곳을 추가 확보했다. 전체 고객사 중 약 30%가 2대 이상의 레이저 가공기를 도입했으며, 약 10%는 5대 이상을 구매한 것으로 나타났다. 이는 기존 고객의 반복 구매가 이어지고 있다는 점에서 현지 시장에서 브랜드 충성도가 형성되고 있음을 의미한다.

에이치케이 로고. [사진=에이치케이]

에이치케이는 미국 법인이 현지인 중심의 인력을 바탕으로 체계적인 서비스 네트워크와 신속한 유지보수 대응체계를 구축한 것이 경쟁력 강화에 주효했다고 설명했다. 레이저 가공기는 다양한 금속 소재를 고속·정밀하게 절단하는 제조 설비로, 각종 기계와 부품 생산에 활용된다.

미국이 자국 제조업 경쟁력 강화를 위해 리쇼어링 정책을 추진하면서 공장 건설부터 생산설비, 자동화 라인 구축에 이르는 제조 인프라 투자가 확대되고 있다. 특히 반도체와 조선, 에너지 인프라 분야를 중심으로 국내외 기업들의 대미 투자가 이어지면서 관련 금속 가공설비 수요도 함께 늘어나고 있다.

에이치케이 관계자는 "미국 현지 누적 고객사가 300곳을 돌파한 것은 당사 설비와 서비스 경쟁력이 미국 제조시장에서 지속적으로 인정받고 있다는 의미"라며 "기존 고객 기반과 현지 네트워크를 활용해 반도체·조선·에너지 등 성장 산업을 중심으로 북미 시장 점유율을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com