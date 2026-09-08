엘앤씨바이오, ASLS BANGKOK 2026서 '리투오' 소개

2026년 하반기 태국 허가 목표…현지 파트너와 시장 진입 준비

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인체조직 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오가 태국 방콕에서 열린 국제 학술행사 'ASLS BANGKOK 2026'에 참가해 인체조직 기반 세포외기질(ECM) 솔루션 '리투오(Re2O)'를 소개했다고 8일 밝혔다.

지난 2~3일 태국 방콕 Avani+ Riverside Bangkok Hotel에서 개최된 ASLS BANGKOK은 미용의학, 레이저 및 미용성형 분야의 최신 임상 경험과 기술을 공유하는 국제 학술행사다. 한국과 태국을 비롯한 동남아시아 각국의 의료진과 국내외 에스테틱 및 의료기기 관련 기업들이 참석했다.

회사에 따르면 엘앤씨바이오는 전시 부스를 운영하며 리투오 및 리투오 파인을 중심으로 제품의 특징과 임상 활용 사례를 소개했다. 리투오는 인체 유래 무세포 진피(hADM)를 미분화한 제품으로, 기존 히알루론산(HA) 필러나 일반적인 바이오스티뮬레이터와 달리 'ECM 기반 피부 리모델링'이라는 접근법을 제시했다.

엘앤씨바이오 ASLS 참가. [사진=엘앤씨바이오]

학술 프로그램에서도 리투오를 활용한 ECM 치료의 임상적 가치가 소개됐다. 2일에는 나비성형외과 신동우 원장이 'ECM-Based Facial Rejuvenation & Volumization with Particulated Human Acellular Dermal Matrix'를 주제로 강연했고, 3일에는 최호성 원장이 'Optimizing the Clinical Use of ECM Booster (hADM): Combination Protocols for Maximizing Outcomes'를 주제로 강연을 진행했다. 두 강연에서는 리투오의 임상 데이터, 기존 제품과의 차이점, 다양한 임상 적용 사례와 병용 프로토콜이 공유됐다.

엘앤씨바이오는 현재 리투오의 태국 허가 절차를 진행 중이며, 2026년 하반기 허가를 목표로 현지 파트너사와 시장 진입을 준비하고 있다. 회사는 태국 의료진 대상 학술 활동과 제품 교육을 확대하고, 향후 현지 주요의료인(KOL) 협업 및 임상 프로그램 등을 통해 리투오의 시장 안착을 추진할 계획이다.

엘앤씨바이오 관계자는 "이번 학회를 통해 허가 전 단계임에도 태국 및 동남아시아 의료진들이 리투오와 ECM 기반 피부 리모델링에 높은 관심을 갖고 있다는 점을 확인할 수 있었다"며 "태국 허가 이후에도 단순한 제품 공급에 그치지 않고, 현지 의료진이 ECM의 임상적 가치와 활용법을 충분히 이해할 수 있도록 학술 및 교육 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com