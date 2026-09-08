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미국이 다 쓸어갔다…관세 공포에 구리값 사상 최고

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AI 핵심 요약

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  • 미국 관세 확대 우려로 7일 구리 가격이 사상 최고치를 경신했다.
  • 트레이더들의 미국 반입으로 LME 재고가 줄며 공급 압박이 커졌다.
  • 칠레 수출 감소와 광산 차질로 연간 생산 감소 우려가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

LME 3개월물 장중 톤당 1만4533달러…1월 기록 경신
美 관세 대비 물량 유입에 글로벌 재고 감소
광산 생산 차질까지 겹쳐 수급 불균형 심화

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 구리 가격이 미국의 관세 확대 우려와 광산 공급 차질이 맞물리면서 사상 최고치를 경신했다.

7일(현지시간) 런던금속거래소(LME)에서 3개월물 구리 선물은 장중 최대 0.8% 오른 톤당 1만4533달러까지 상승해 지난 1월 기록한 종전 최고치를 넘어섰다. 이후 상승폭을 일부 반납했다.

2026년 LME 구리 3개월물 가격 데이터 추이. [출처=LME, 블룸버그 종합]

구리값은 올해 들어 17% 상승했으며 지난 12개월간으로는 47% 올랐다. 데이터센터와 재생에너지, 전력망 확대에 따른 장기적인 수요 증가가 이어지는 가운데 노후화된 대형 광산들이 공급을 따라가지 못하면서 수급 불균형 우려가 커지고 있다.

단기적으로는 미국의 구리 관세 가능성이 가격을 끌어올린 요인으로 꼽힌다. 트럼프 행정부의 관세 부과를 예상한 트레이더들이 미국 내 가격 상승을 겨냥해 올해 수십만 톤의 구리를 미국으로 들여오면서 글로벌 구리 재고가 미국에 집중됐다.

반면 LME의 글로벌 창고망에 보관된 구리 재고는 크게 줄면서 미국을 제외한 지역의 단기 공급 여력이 위축됐다. 이 과정에서 매도 포지션을 보유한 투자자들의 부담도 커지면서 수요가 강하지 않은 상황에서도 가격이 사상 최고치로 올라섰다.

칠레 구리산업 싱크탱크 세스코의 크리스티안 시푸엔테스 선임 애널리스트는 "이는 최종 수요가 과도하게 늘어난 것보다는 관세로 인해 구리가 이동한 데 따른 상승"이라며 "글로벌 수요가 공급을 초과한 것이 아니라 특정 지역에서 공급 부족이 발생한 경우"라고 말했다.

◆ "美 관세 대비 물량 이동"…LME 재고 감소에 공급 압박

관세를 둘러싼 물량 이동은 LME 재고를 빠르게 소진시키며 지난달 대규모 숏 스퀴즈를 촉발하기도 했다. 이후 신규 물량이 유입되면서 공급 압박은 일부 완화됐지만, LME 현물 가격은 여전히 3개월물 선물 가격을 웃도는 백워데이션 상태다. 이는 단기적으로 수요가 공급을 초과하고 있음을 시사한다.

공급 측면의 부담도 커지고 있다. 세계 최대 구리 생산국인 칠레의 8월 구리 수출액은 1년여 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 주요 광산업체들도 올해 생산 차질을 겪고 있어 하반기 회복이 없을 경우 글로벌 구리 광산 생산량은 2017년 이후 처음으로 연간 감소할 전망이다.

반면 리오틴토와 BHP, 글렌코어, 쯔진마이닝 등 주요 광산업체들은 구리 가격 상승에 힘입어 최근 실적에서 큰 폭의 이익 증가를 기록했다.

구리 가격 상승세는 미국 금융시장이 노동절 연휴로 휴장한 가운데 나타났다. 이란 전쟁과 미국의 차입 비용 상승 등 거시경제·지정학적 불확실성이 커지고 있지만, 공급 부족 우려가 가격 상승을 뒷받침하고 있다.

스톤X 파이낸셜의 마이클 쿠코 금속 부문 책임자는 "강한 수요 증가와 공급 측면의 어려움이 맞물리면서 향후 시장의 수급 균형이 더욱 타이트해지고 가격 상승을 뒷받침할 것"이라고 전망했다.

중국의 구리 생산 라인 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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