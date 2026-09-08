대한체육회·경찰, 핸드볼경기장 진입..봉쇄 시위 95일만

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9개 체육단체, 물품 반출중…업무·아시안게임 준비 차질 호소

[서울=뉴스핌] 나병주 고다연 기자 = 대한체육회가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태의 여파로 봉쇄됐던 잠실 개표소(올림픽공원 핸드볼경기장)에 95일 만에 진입했다.

대한체육회 관계자들은 8일 오전 9시 12분쯤 경찰 지원을 받아 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 2-3게이트를 통해 내부 진입을 시도했고 성공했다. 지난 6월 5일 잠실 개표소 봉쇄 시위로 핸드볼경기장이 봉쇄된 후 95일 만이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 경찰과 선거관리위원회, 대한체육회 관계자들이 8일 오전 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장으로 진입 하고 있다. 2026.09.08 khwphoto@newspim.com

대한체육회는 내부에 남아 있던 회원 종목 단체들의 필요 물품을 반출하는 중이다. 내부 진입 과정에서 시위대와 충돌은 크게 없었던 것으로 알려졌다.

현재 핸드볼경기장에는 대한핸드볼협회, 대한펜싱협회, 대한산악연맹, 대한우슈협회, 대한세팍타크로협회, 대한수중핀수영협회, 대한당구연맹, 대한댄스스포츠연맹, 대한수상스키웨이크스포츠협회가 입주해 있다. 이들 단체는 봉쇄 시위로 3개월 넘게 사무실 출근이 막히며 업무 차질을 호소했다. 특히 오는 19일 일본에서 열리는 아시안게임에 참가하는 선수단 지원 등에도 차질 생긴다며 우려했다.

대한체육회는 시위 초반인 지난 6월 16일에도 핸드볼경기장 진입을 시도했다. 당시 장동혁 국민의힘 대표가 중재했지만 시위대 반발이 심해 무산됐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 경찰과 선거관리위원회, 대한체육회 관계자들이 8일 오전 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장으로 진입 하고 있다. 2026.09.08 khwphoto@newspim.com

lahbj11@newspim.com