크래프톤, 배틀그라운드에 '주술회전' 입힌다...10일 업데이트

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에란겔 일부 지역에 협업 공간·연출 추가

캐릭터 코스튬·성장형 무기 스킨도 선봬

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤은 'PUBG: 배틀그라운드'가 애니메이션 '주술회전'과 컬래버레이션을 진행한다고 8일 밝혔다.

오는 10일 업데이트를 통해 배틀그라운드 대표 맵인 에란겔 일부 지역에 주술회전을 모티브로 한 공간과 연출 요소를 추가한다. 이용자는 기존 이동과 전투 과정에서 협업 콘텐츠를 경험할 수 있다.

배틀그라운드와 애니메이션 '주술회전' 컬래버레이션을 통해 선보이는 무기 스킨. [사진=크래프톤]

원작 캐릭터를 활용한 코스튬과 성장형 무기 스킨 등 인게임 아이템도 선보인다. 크래프톤은 지난 7일 공개한 메인 트레일러를 통해 관련 콘텐츠를 소개했다.

컬래버레이션 기간에는 미션을 수행하고 아이템을 획득할 수 있는 인게임 이벤트도 진행한다. PC에서는 이달 10일부터 다음달 14일까지, 콘솔에서는 오는 17일부터 다음달 22일까지 운영한다.

올해 출시 9주년을 맞은 배틀그라운드는 지난 3월 최고 동시 접속자 수가 130만명을 넘어섰다. 지난해 3월에 이어 2년 연속 같은 기간 130만명 이상을 기록했다.

크래프톤은 글로벌 인지도가 높은 지식재산권(IP)과의 협업을 확대해 배틀그라운드의 이용자 유입과 트래픽을 유지하고, 이를 PUBG IP 프랜차이즈 성장으로 연결한다는 계획이다.

flurry327@newspim.com