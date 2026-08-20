LG화학, '2026 명장' 2명 선발…현장 기술인재 육성 강화

AI 핵심 요약beta
- LG화학이 20일 현장 기술인재 육성 행사를 열었다.
- 김동춘 CEO 등은 LG화학 명장·전문가를 인증했다.
- 올해 명장 2명·전문가 12명이 새로 선정됐다.
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김동춘 사장 "현장 기술·경험, 위닝테크 성과 연결 핵심 자산"
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=LG화학이 현장 기술인재 육성을 통해 제조 경쟁력 강화에 나선다.
LG화학은 20일 서울 영등포구 LG트윈타워에서 김동춘 최고경영자(CEO) 사장과 장기룡 최고인사책임자(CHO) 부사장 등이 참석한 가운데 'LG화학 명장·전문가' 인증식을 개최했다고 밝혔다.
'LG화학 명장·전문가'는 현장 전문성을 갖춘 기술인재를 육성하기 위한 사내 공식 인증 제도다. 2022년 도입 이후 현재까지 명장 10명과 전문가 86명을 배출했다.
올해는 국가품질명장인 김병운 전문과장과 국가품질경영대회 대통령상 수상자인 장현정 전문실장이 '2026 LG화학 명장'으로 선정됐다.
김 전문과장은 섬유·도료 원료인 아크릴레이트 제조 공정을 개선해 생산성과 품질 경쟁력을 높인 성과를 인정받았다. 장 전문실장은 환경안전 디지털 전환 프로젝트를 주도해 공정 안전성을 높인 공로를 인정받았다.
이와 함께 공정 개선을 통한 촉매 사용률 절감, 부품 국산화를 통한 생산 경쟁력 확보 등 현장 문제 해결 성과를 낸 임직원 12명이 새롭게 'LG화학 전문가'로 선정됐다.
김동춘 LG화학 사장은 "현장 전문가들이 축적해 온 기술과 경험은 핵심 경쟁우위기술(Winning Tech)을 실질적인 성과로 구현하는 LG화학의 가장 중요한 자산"이라며 "앞으로도 제조 혁신을 이끌 현장 기술인재를 체계적으로 육성하고 미래 경쟁력 확보를 위한 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com