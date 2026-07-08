LG화학, 中 'OTR 테라퓨틱스'와 항암 포트폴리오 확장 속도

AI 핵심 요약beta
- LG화학은 8일 중국 OTR와 항암 신약개발 협업을 체결했다
- 양사는 중국서 항암 후보물질을 공동 발굴·평가해 라이선스 도입과 공동 개발을 추진한다
- OTR는 중국 초기 개발, LG화학은 글로벌 후기 임상·상업화를 맡아 개발 속도와 경쟁력을 높인다는 방침이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = LG화학은 중국 바이오텍 OTR 테라퓨틱스(OTR Therapeutics)와 항암 후보물질 발굴 및 개발을 위한 전략적 협업 계약을 체결했다고 8일 밝혔다.
이번 협약에 따라 LG화학은 혁신신약 개발의 핵심 거점으로 부상한 중국에서 OTR의 네트워크와 개발 경험을 활용해 중국 바이오기업들의 유망 항암 신약 후보물질을 공동으로 탐색·발굴·평가하고, 우수 후보물질에 대한 라이선스 도입 기회를 확보할 계획이다.
상하이에 본사를 둔 OTR 테라퓨틱스는 항암과 면역·염증성 질환, 대사질환 분야에서 자체 연구개발과 오픈이노베이션을 기반으로 신약 개발을 추진하는 바이오기업이다.
양사는 중국의 신약 개발 환경을 활용해 공동 개발도 추진한다. OTR는 중국에서 전임상과 초기 임상 개발을 담당하고, LG화학은 글로벌 후기 임상 개발과 상업화를 맡아 개발 속도를 높인다는 방침이다.
손지웅 LG화학 생명과학사업본부장은 "이번 협력은 혁신신약 개발의 중심지로 부상한 중국에서 유망 후보물질을 보다 체계적으로 발굴하고 검증할 수 있는 기반을 강화했다는 점에서 의미가 있다"며 "유망 후보물질을 선제적으로 확보해 글로벌 경쟁력을 높이고 환자들의 치료 접근성을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.
주이 첸(Zhui Chen) OTR 테라퓨틱스 대표는 "중국 바이오 생태계의 잠재력을 성과로 연결할 수 있는 전략적 협업 계약을 체결하게 돼 기쁘다"며 "OTR의 연구개발(R&D) 및 사업개발 역량과 LG화학의 임상 개발 및 상업화 전문성을 결합해 초기 단계 혁신을 임상적 가치가 높은 항암제로 발전시키겠다"고 밝혔다.
한편 중국은 정부의 신약 개발 지원 정책과 임상 규제 완화 등을 바탕으로 혁신신약 개발의 핵심 시장으로 성장하고 있다. 미국 투자은행 JP모건의 '중국 바이오파마 글로벌 생태계' 보고서에 따르면 지난해 글로벌 혁신 파이프라인 가운데 중국 신약 후보물질이 차지하는 비중은 약 30%에 달했다.
sykim@newspim.com