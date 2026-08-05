檢, '석화제품 담합 의혹' LG화학·한화솔루션 등 7개사 압수수색

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檢 공정거래조사부, 공정거래법 위반 혐의 강제수사

공정위, 5월 석화업체 대상 PVC·가소제 가격 담합 현장조사

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 검찰이 LG화학과 한화솔루션 등 석유화학업체 7개사를 대상으로 강제수사에 착수했다. 폴리염화비닐(PVC) 등 석유화학제품 가격 담합 의혹과 관련한 수사다.

5일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(나희석 부장검사)는 이날 오전부터 LG화학, 한화솔루션, 애경케미칼, OCI, 롯데정밀화학, PKC, 유니드 등 7개 회사 사무실 및 사건 관련자들을 공정거래법 위반 혐의로 압수수색하고 있다.

검찰이 LG화학과 한화솔루션 등 석유화학업체 7개사를 대상으로 5일 강제수사에 착수했다. 서울 여의도 LG 본사에 휘날리는 깃발의 모습 [사진 = 뉴스핌DB]

이들은 PVC, 가소제, 가성소다, 염산 등 총 8개 석유화학제품 품목의 가격을 수년간 담합했다는 혐의를 받는다.

앞서 공정거래위원회는 지난 5월 LG화학, 한화솔루션, 애경, OCI 등 석유화학업체 4곳을 대상으로 현장조사를 진행했다. 당시 공정위는 이들 업체가 PVC와 가소제 가격을 인상하는 과정에서 담합을 했는지 여부를 들여다본 것으로 알려졌다.

PVC는 건축자재와 전선, 배관 등에 폭넓게 사용되는 대표적인 석유화학 제품이다. 국내 시장에서 주요 생산업체가 제한적인 만큼 가격 결정 과정에서 업체 간 부당한 합의가 있었는지 여부가 조사 대상이 된 것으로 보인다.

검찰은 이날 확보한 자료를 토대로 업체 간 가격 결정 과정과 협의 여부 등을 확인할 방침이다.

yek105@newspim.com