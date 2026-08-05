"AI 데이터센터는 속도전"…SKT, 부지·전력 먼저 확보한다

인프라 개발부터 고객 유치까지 통합 전략 본격화

"5GW는 목표 아닌 수요 기반"…빅테크 협상 병행

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤이 인공지능(AI) 데이터센터 사업의 승부처로 '속도'를 제시했다. AI 데이터센터를 얼마나 많이 짓느냐보다 부지와 전력 등 핵심 자원을 먼저 확보하고, 고객 수요에 맞춰 신속하게 공급하는 것이 경쟁력을 좌우할 것이라는 판단이다. 이를 위해 외부 자금을 적극 활용하는 개발형 사업 구조를 구축하고 글로벌 빅테크 수요를 선점하는 전략을 본격화한다.

SK텔레콤은 5일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 AI 데이터센터 사업 전략을 설명하며 "AI 데이터센터 사업의 중요한 선행 요건은 부지와 전력 확보"라며 "핵심 자산을 선제적으로 확보하는 동시에 외부 자금을 적극 활용할 수 있는 유연한 사업 구조를 마련했다"고 밝혔다.

SK텔레콤 을지로 사옥. [사진=SK텔레콤]

회사는 최근 설립한 AI 데이터센터 사업 전담 법인 'SK하이퍼'를 통해 확보한 부지와 전력을 기반으로 고객을 유치하고 사업 개발을 주도할 계획이다. 단순히 데이터센터를 운영하는 것이 아니라 개발과 투자, 고객 확보를 동시에 추진하는 플랫폼 역할을 맡긴다는 구상이다.

SK텔레콤이 가장 강조한 부분은 '실행력'이다. 생성형 AI 확산으로 AI 수요가 학습(Training) 중심에서 추론(Inference) 중심으로 빠르게 이동하면서 글로벌 빅테크들이 AI 인프라 확보 경쟁을 벌이고 있는 만큼, 필요한 시점에 데이터센터를 공급할 수 있는 속도가 사업 성패를 좌우한다는 것이다.

특히 회사는 AI 데이터센터 사업을 기존 데이터센터 사업과도 명확히 구분했다. 기존 데이터센터가 구축과 운영 중심이라면 AI 데이터센터 사업은 부지 확보부터 전력 인프라 구축, 고객 유치, 프로젝트 개발까지 사업 전 과정을 통합적으로 추진하는 방식이다. 향후에는 SK텔레콤의 글로벌 고객 네트워크와 사업개발 역량, SK브로드밴드의 데이터센터 구축·운영 경험을 결합해 그룹 차원의 시너지를 극대화한다는 전략이다.

시장 일각에서 제기되는 AI 데이터센터 공급 과잉 우려에 대해서도 선을 그었다. 회사는 AI 인프라 수요 증가가 일시적인 현상이 아니라 AI 추론 서비스 확대와 공공·산업 전반으로 AI 활용이 확산되는 구조적 변화에 따른 것이라고 진단했다. 글로벌 빅테크들의 투자도 계속 확대되는 반면 전력과 용수, 네트워크를 동시에 확보할 수 있는 입지는 여전히 제한적이라는 설명이다.

SK텔레콤은 이 같은 여건을 고려할 때 한국이 글로벌 AI 인프라 투자 유치에 경쟁력을 갖추고 있다고 판단했다. 현재도 글로벌 빅테크와 AI 데이터센터 구축 협의를 이어가고 있으며, 장기적으로 제시한 5GW 규모의 AI 데이터센터 역시 선제적인 공급 목표가 아니라 실제 고객 수요를 기반으로 순차적으로 확대할 계획이라고 밝혔다.

업계에서는 이번 전략이 데이터센터를 직접 보유하는 데 그치지 않고 개발과 투자, 고객 확보를 동시에 추진하는 'AI 인프라 디벨로퍼' 모델을 지향한다는 점에서 기존 통신사의 데이터센터 사업과 차별화된 접근이라는 평가가 나온다.

syu@newspim.com