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[종합] 보험연수원 'AI 신사업' 중대 고비, 이사회 앞두고 금융위 반대

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  • 보험연수원이 5일 AI 신사업 계획을 공개했다
  • 금융위 반대로 합작투자 허가가 막혀 갈등이 커졌다
  • 보험연수원은 7일 이사회서 사업 향방을 논의한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융위, 비영리법인 AI 사업 적정성 문제 제기
하태경 "월권·직권남용"…7일 합작투자안 이사회 상정

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 보험연수원의 인공지능(AI) 신사업이 오는 7일 이사회를 앞두고 분수령을 맞았다. 금융위원회가 AI 합작투자에 반대 입장을 보이면서 사업 추진이 불투명해지자 하태경 보험연수원장이 공개적으로 반발했다.

하 원장은 2024년 보험연수원장 취임 이후 보험교육의 AI 대전환을 핵심 과제로 추진해 왔다. 취임 당시 "AI로 시작해 AI로 임기를 마치겠다"고 밝힌 뒤 ▲AI 세일즈 코치 ▲AI 시험출제 시스템 ▲AI 학습경험플랫폼(LXP) 등 교육 AI 솔루션을 개발했다.

보험연수원은 5일 기자간담회에서 해당 솔루션을 공개하며 자체 교육을 넘어 보험사와 금융회사, 교육기관 등에 공급하는 사업으로 확대해 새로운 수익원을 확보하겠다는 구상을 밝혔다.

하태경 보험연수원장이 5일 AI 신사업 기자간담회에서 AI 합작투자 추진 계획을 설명하고 있다. [사진=보험연수원]

◆ 합작법인 택한 보험연수원…"독자 개발보다 효율"

보험연수원은 당초 AI 사업을 전담할 자회사 설립을 추진했다. 지난해 12월 이사회에서 자회사 설립 근거를 담은 정관 개정안을 의결한 뒤 올해 2월 금융위원회에 정관 변경 허가를 신청했다. 이후 사업 구조는 해외 기술기업과 공동 출자하는 합작법인 방식으로 전환됐다.

합작법인의 총출자 규모는 25억원이다. 보험연수원과 대만 에듀테크 기업 위즈덤가든이 각각 10억원, 싱가포르 기반 X402 Labs가 5억원을 출자한다. 지분은 보험연수원과 위즈덤가든이 각각 40%, X402 Labs가 20%를 보유하는 구조다.

하 원장은 "연수원이 독자적으로 기술을 개발하고 사업화하면 비용과 위험 부담을 모두 떠안아야 한다"며 "해외 기술기업과 합작투자를 통해 재무 부담을 줄이고 기술 경쟁력도 확보하려는 것"이라고 설명했다.

◆ 금융위 문턱에 걸린 AI 신사업…사업 향방 최대 변수

보험연수원의 AI 신사업은 금융위 반대로 사업 추진 자체가 어려워졌다.

금융위는 보험업 종사자 교육을 목적으로 설립된 비영리법인이 영리회사를 설립하거나 출자해 AI 사업을 추진하는 것이 설립 목적과 사업 범위에 부합하는지 검토하고 있다. 이에 따라 보험연수원이 추진했던 AI 자회사 설립을 위한 정관 변경도 현재까지 허가하지 않고 있다.

보험연수원은 합작법인 출자는 정관 변경 없이 이사회 의결만으로 가능한 사안이라는 입장이다. 하 원장은 "비영리법인도 설립 목적 달성에 필요한 범위에서는 부수적인 영리사업을 할 수 있고 10억원 규모의 소수지분 출자도 현행 정관에서 가능하다는 해석을 받았다"며 "대법원 판례와 법무부 유권해석, 전문 법무법인 자문을 거쳐 법적 적법성을 철저히 검증받은 사안"이라고 말했다.

이어 "법무부가 연수원의 재량 사항이라는 취지의 유권해석을 내렸는데도 금융위가 이를 막는 것은 월권이자 직권남용"이라고 주장했다.

보험연수원은 투자 리스크를 줄이기 위해 차기 원장 취임 후 3개월 이내 다른 주주에게 보유 지분 매수를 요구할 수 있는 풋옵션도 계약에 반영했다. 이를 통해 투자금 회수 장치를 마련하는 등 손실 가능성을 최소화했다는 것이다.

◆ 노조 반발 속 7일 이사회…AI 사업 분수령

노동조합과의 갈등도 이어지고 있다. 전국사무금융서비스노조는 이날 성명을 내고 "하 원장은 초법적 사업 강행을 즉각 중단하라"고 촉구했다. 노조는 이사회 승인 전에 합작회사 설립 절차를 진행한 것은 절차상 문제가 있으며, 시장 수요와 투자금 회수 가능성 등에 대한 사업성 검증도 충분하지 않았다고 주장했다.

이에 대해 하 원장은 "AI 대전환을 반대하는 것은 시대에 역행하는 일"이라며 "스타트업은 성공과 실패 가능성이 모두 있지만 실패 가능성만 걱정해서는 혁신이 일어날 수 없다"고 반박했다.

보험연수원은 오는 7일 이사회에서 'AI 사업 합작투자 및 2026년도 추가경정예산안'을 심의한다.

하 원장은 "금융위가 끝까지 반대하면 플랜B를 생각해야 한다"며 "보험연수원이 투자하지 못하면 제3의 투자자를 찾을 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "국민들에게 공개적으로 약속한 만큼 어떤 방식으로든 AI 회사는 반드시 출범시킬 것"이라고 강조했다.

eoyn2@newspim.com

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경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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