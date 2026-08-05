깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/5)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 8월5일 글로벌 특징주·ETF 동향과 기업 실적을 집중 보도했다
- 미국·유럽·중국·홍콩·일본에서 AI·반도체·비만치료제·로봇·국방 등 종목별 급등락과 IPO 이슈가 쏟아졌다
- 고배당 해외ETF와 반도체 3배 레버리지 ETF 등 투자 전략과 변동성 위험을 함께 짚었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월5일 제공한 콘텐츠입니다.
"AI 이래도 탈, 저래도 탈"…반도체·빅테크 현기증 장세, 왜?
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