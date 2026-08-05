깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/5)

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AI 핵심 요약

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  • GAM이 8월5일 글로벌 특징주·ETF 동향과 기업 실적을 집중 보도했다
  • 미국·유럽·중국·홍콩·일본에서 AI·반도체·비만치료제·로봇·국방 등 종목별 급등락과 IPO 이슈가 쏟아졌다
  • 고배당 해외ETF와 반도체 3배 레버리지 ETF 등 투자 전략과 변동성 위험을 함께 짚었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월5일 제공한 콘텐츠입니다.

"AI 이래도 탈, 저래도 탈"…반도체·빅테크 현기증 장세, 왜?

오픈AI 로고 앞에서 스마트폰으로 촬영하는 남성 [사진=블룸버그통신]

[미국 특징주] 팔란티어 주가 30% 폭등에 공매도 올해 이익분 모두 소멸

미국 캘리포니아주 팔로알토에 있는 팔란티어 사무실 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 아리스타, 시간 외 10% 급등…매출 전망 기대치 상회

미국 뉴욕증권거래소의 전광판에 표시된 아리스타네트웍스의 로고 [사진=블룸버그통신]


[유럽 특징주] 노보의 위고비 알약 매출, 월가 기대치 미달…주가 한때 7% 급락

노보노디스크의 로고가 새겨진 유리벽 [사진=블룸버그통신]


[유럽 특징주] "유럽 기업 실적, 겉보기보다 훨씬 탄탄"

유럽 스톡스600 구성 기업의 12개월 주당순이익 추정치(검은색)와 씨티그룹이 집계한 유럽 기업 이익 전망 수정치(영국 제외) 추이 [자료=블룸버그통신]


[미국 특징주] 매치그룹, 시간 외 10% 급락…실적 기대치 미달

스마트폰 화면에 표시된 매치그룹 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] "시추에이셔널, 공매도에 저격? 스스로 무너졌다"

미국 뉴욕증권거래소 플로어에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 파라마운트, 이익 급증 '서프라이즈'…스카이댄스 합병 효과

미국 뉴욕 타임스퀘어에 설치된 파라마운트 간판 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 암젠, 매출 기대치 초과…연간 전망 상향

스마트폰 디스플레이에 표시된 암젠 로고 [사진=블룸버그통신]

 

반토막에서 71% 반전 UNH ① MRC 83.9%의 마법과 수익 폭발

워렌 버핏이 매입한 UNH 그렉 아벨이 팔자 랠리 [AI 일러스트=황숙혜 기자]

 

[미국 특징주] 아베크롬비, 수억 달러 규모 중국 사업 지분 매각 검토

아베크롬비 앤드 피치 매장의 간판 [사진=블룸버그]

 

[유럽 특징주] 샤넬, 상반기 매출 두 자릿수 성장…LVMH 제쳤다

샤넬 매장 [사진=블룸버그]

 

[홍콩 특징주] 케세이퍼시픽, 상반기 이익 2010년 이후 최대

케세이퍼시픽 항공 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[일본 특징주] 소프트뱅크, 이번 주 분기 실적 발표 '중대 시험대'

소프트뱅크 [사진=블룸버그]

 

[중국 특징주] 선전 애드텍, 홍콩 IPO 앞두고 대규모 투자 유치 추진

모건 스탠리 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] T-모바일, 신규 휴대폰 세금·수수료까지 할부 전환

T-모바일 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[미국 특징주] 파이프라인 업계 가스 수요 폭증에 '설비 확장' 총력전

윌리엄스 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[유럽 특징주] 루프트한자, 유가 변동성에 연간 실적 전망 낮춰

루프트한자 항공기 [사진=블룸버그]

 

[中 하드테크 IPO 빅뱅] ㉑본원양자, 중국 '양자 굴기' 선도할 기대주

[사진 = 본원양자 공식 홈페이지] 중국 최초의 양자컴퓨팅 기업 본원양자(本源量子·Origin Quantum)는 2026년 5월 초 180개 큐비트를 탑재한 4세대 '본원오공-180'​을 정식 가동했다.

 

[중국 특징주] A주 자사주 매입 규모 '최고치' 전망, '소각형' 매입 확산

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] '애플 공급망' 성수기, 폭스콘·럭스셰어 등 생산확대 돌입

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] 中 전해액 업계, 실적 회복에 증설 경쟁 재점화

[사진 = 캡켐기술 공식 홈페이지] 중국 리튬 배터리 전해액 연구개발 업체인 캡켐기술(300037.SZ)의 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] '유니트리' IPO 기관 수요예측 시작, '올스타' 투자자 라인업 공개

[사진 = 유니트리 공식 홈페이지] 중국 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리(宇樹科技∙위수커지∙UNITREE) 제품 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 유니트리 IPO 카운트다운, 기업가치 9조 육박 전망

[사진 = 유니트리 공식 홈페이지] 중국 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리(宇樹科技∙위수커지∙UNITREE) 제품 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 中 첫 L3·L4 자율주행 국가표준 발표, 내년 7월 시행

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] 에스턴, '협동∙휴머노이드 로봇 계열사' 인수에 천억 투자

[사진 = 애사돈자동화 공식 홈페이지] 중국 '애사돈자동화(ESTUN, 002747.SZ, 이하 애사돈)'가 생산하는 산업용 로봇 제품 이미지.

 

[홍콩 특징주] 알리바바, '맥스 모델' 첫 오픈소스 공개로 '딥시크 전략' 채택

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] 시노마, 6800억 규모 나이지리아 시멘트 설비 수주

[사진 = 중재국제공정 공식 홈페이지] 시멘트 엔지니어링 도급과 엔지니어링 사업에 주력하는 중재국제공정(中材國際∙SINOMA 600970.SH) 기업 본사 건물 전경.

 

[중국 특징주] AI 애플리케이션 테마 강세, '오픈AI 가격인하 등 4중 호재'

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

지브라 52주 신고가 ① 메모리 품귀 속 사상 최고 분기

지브라 테크놀로지스 제품 [사진=업체 홈페이지]

 

[미국 특징주] 레이도스 10% 급등, 국방 수요 견조에 연간 전망치 상향

레이도스 홀딩스 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] "앤스로픽, 신생 클라우드 스타트업 볼타와 100억달러 컴퓨팅 계약"

노트북 화면에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 브로드리지 12% 급등...투자자 커뮤니케이션 부문 호조에 분기 순이익 증가

브로드리지 파이낸셜 솔루션스 로고 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 일라이 릴리, 비만 치료제 랠리 힘입어 주식분할 분위기 무르익어

일라이릴리 로고 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 우버의 로보택시 야심, 주가 부진 속 실적 발표서 시험대에

미국 샌프란시스코에 있는 우버 본사 [사진=블룸버그통신]


[유럽 특징주] 스포티파이 5% 하락...월가의 기대 이하 순이익 및 MAU 전망 공개

스포티파이 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[ETF 특징주] 미국 주식 배당 부족하다면 눈을 해외로 'IDOG·VYMI'

IDOG 가격 추이 [자료=블룸버그]

 

[ETF 특징주] 미국 반도체 3배 레버리지 ETF 극단적인 널뛰기

SOXL 가격 추이 [자료=블룸버그]

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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