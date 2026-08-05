롯데호텔 월드, 실내 테마파크 연계 호캉스 패키지

AI 핵심 요약beta
- 롯데호텔월드가 5일 폭염 속 호캉스 패키지를 12월31일까지 운영한다고 했다.
- 액티비티 인 월드 패키지는 객실과 서울스카이·아쿠아리움·어드벤처 이용권을 제공해 7월 매출이 35% 늘었다.
- 월드 시그니처·매직패스형 등 다양한 패키지로 어드벤처 집중 이용과 대기 시간 단축을 돕고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 연일 낮 최고기온이 35도를 웃도는 폭염과 여름 방학이 겹치며 실내에서 즐기는 '호캉스'가 인기를 끌고 있다.
롯데호텔 월드는 롯데월드 어드벤처, 롯데월드 아쿠아리움, 서울스카이를 함께 즐길 수 있는 패키지를 12월 31일까지 운영한다고 5일 밝혔다.
대표 상품인 '액티비티 인 월드' 패키지는 객실 1박에 아쿠아리움·서울스카이 2인 입장권이 포함되며, 2박 이상 예약 시 어드벤처 종합이용권과 라세느 조식 뷔페도 추가 제공된다. 이 패키지는 지난 7월 매출이 전년 동기 대비 약 35% 증가했다.
어드벤처 이용에 집중하고 싶은 고객을 위한 '월드 시그니처' 패키지는 객실 1박과 어드벤처 종합이용권, 조식 뷔페로 구성되며 2인·3인 타입 중 선택할 수 있다.
대기 시간을 줄이고 싶다면 '매직패스형 패키지'가 있다. 객실 1박에 매직패스 프리미엄 결합권 2매와 원더밴드가 포함되며, '롯데월드 포토 결합권'을 더한 구성도 선택 가능하다.
fineview@newspim.com