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[업무보고] 법무부, 상반기 '마약·담합' 민생범죄 엄단 성과…배임죄 개선 추진

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  • 법무부는 5일 청와대에서 하반기 법무행정 개혁과 민생범죄 대응 강화 계획을 보고했다.
  • 상반기 마약·보이스피싱·생필품 담합 등 민생범죄를 대거 적발했고 하반기에는 배임죄 요건 명확화로 기업 경영 부담을 줄이겠다고 했다.
  • 하반기에는 가해자 위치추적 앱·생계비 계좌·소년보호전문기관 등으로 국민 안전과 인권 보호를 강화하고 출입국·이민제도도 유연하게 운용하기로 했다.

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마약 대마 636kg 적발·33조원 생필품 담합 적발…상반기 성과 강조
기업 경영 부담 줄일 배임죄 개편…유연한 이민·비자 정책도 도입
가해자 실시간 위치 앱 보급·생계비 계좌 도입 등 민생·인권 집중

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 법무부가 상반기 마약류·보이스피싱 범죄 엄단과 대규모 생필품 담합 적발 등 성과를 바탕으로 하반기 법무행정 개혁에 속도를 낸다.

기업 경영의 걸림돌로 지목돼 온 배임죄 성립 요건을 명확히 개편하고, 전자장치 부착 가해자의 실시간 위치를 확인하는 모바일 앱을 도입하는 등 경제 활성화와 국민 안전을 동시에 도모할 방침이다.

법무부는 5일 청와대에서 열린 업무보고에서 이 같은 내용을 골자로 한 '2026년도 하반기 업무계획'을 보고했다. 법무부는 '국민이 안전한 나라, 인권의 가치를 존중하는 혁신 법무행정'이라는 목표 아래 4대 중점 과제를 추진한다고 밝혔다.

[자료=법무부 제공]

◆ 마약·보이스피싱·담합 엄단…상반기 민생범죄 대응 성과

올해 상반기 법무부는 민생을 위협하는 범죄에 전방위로 대응했다. 보이스피싱 발생 건수와 피해액은 전년 동기 대비 35.3% 줄었으며, 마약범죄와 관련해서는 8개 마약범죄 집단 등 264명을 입건하고 역대 최대 규모인 대마 636kg 밀수를 적발했다. 금융증권·가상자산 범죄 사범 304명을 기소해 3814억 원을 추징보전하는 성과도 냈다.

시장 질서를 해치는 불공정거래 수사도 성과를 거뒀다. 밀가루·설탕·유가 등 33조 6000억 원 규모의 대규모 생필품 담합을 적발해 66명을 기소했다.

법무부는 하반기에도 범정부 TF와 마약범죄 정부합동수사본부, 전국 18개 검찰청의 민생·물가 안정 전담수사팀을 중심으로 총력 대응 체계를 유지한다.

◆ 배임죄 성립요건 명확화…실용 법무행정으로 경제 활력

하반기에는 기업 경영 활동을 지원하기 위한 법제 정비에 박차를 가한다. 그간 구성요건이 불명확해 기업 경영에 큰 부담을 주었던 배임죄를 정비하고 처벌 공백을 막기 위한 대체입법을 신속히 추진한다.

정성호 법무부 장관은 이날 오전 열린 업무보고 사전 브리핑에서 "야권에서 대통령 사건을 염두에 두고 추진한다고 주장하는 건 그야말로 소설 같은 이야기"라며 "배임죄 남용과 과잉 적용 문제는 기업의 오랜 숙원이었다"고 말했다.

이어 "기업의 경영상 판단을 배임죄로 의율해 처벌한 것은 과거의 검찰이 정치 사건과 중요 경제 사건에서 권한을 남용했다고 오해받는 가장 큰 근거가 됐다"며 "기업 경영 판단의 신속성을 도모하고 기업인들이 걱정하지 않고 투자하기 위해선 배임죄 개정이 필요하다. 빠른 시일에 정기국회 과정에서 개정될 수 있도록 준비하고 있다"고 덧붙였다.

아울러 상법 개정에 따른 전자주주총회 도입 후속 조치와 함께 오피스텔 등 비아파트의 '깜깜이 관리비' 문제 해결을 위한 법 개정도 진행한다.

유연한 출입국·이민정책을 통해 지역 인력난 해소에도 나선다. 숙련된 계절근로자의 장기 체류를 돕는 '농·어업 숙련 계절근로 비자'를 도입하고 인구감소지역 소상공인의 외국인 고용 요건을 완화한다.

관광객 유치를 위해 자동출입국심사 대상국을 기존 4개에서 42개국으로 늘렸으며, 하반기에는 수도권에 집중된 의료관광 지역을 확대할 방침이다.

◆ 가해자 위치 추적 앱 보급·생계비 계좌 도입…인권·혁신 박차

국민 안전과 인권 보호를 위한 제도적 기반도 강화된다. 피해자가 전자장치 부착 가해자의 실시간 위치를 직접 확인할 수 있는 모바일 앱을 보급하고, 교제폭력 범죄를 잠정조치 대상에 추가하는 법 개정을 추진한다. 비행 원인 진단부터 사후관리까지 원스톱으로 지원하는 '소년보호전문기관'도 신설한다.

취약계층을 위해 월 250만 원까지 압류를 금지하는 '생계비 계좌' 제도를 정착시키고, 과거사 청산을 위해 '친일재산조사위원회'를 재설치한다. 국립법무병원 AI 행동분석 시스템 도입 등 미래형 스마트 법무행정 구축에도 역량을 집중한다.

정 장관은 "창의적 혁신을 통해 범죄로부터 국민의 일상을 보호하고, 경제 활성화와 국익 수호에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

hong90@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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