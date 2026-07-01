LG화학, 미취업 청년 위한 'K-뉴딜 아카데미' 교육생 모집

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LG화학은 미취업 청년들의 실무 경험 확대와 역량 강화를 지원하기 위해 'Let's Grow with LG화학' 프로그램 교육생 모집에 나섰다고 1일 밝혔다.

'Let's Grow with LG화학'은 K-뉴딜 아카데미의 일환으로, LG화학의 밸류 체인을 기반으로 설계된 실무형 교육 프로그램이다. 사내 강사진이 실제 업무 현장에서 검증된 노하우와 AI 활용 사례를 직접 전수해, 기업 환경에서 활용 가능한 실무 역량을 체계적으로 기를 수 있도록 구성됐다.

LG화학 오산 리더십센터 전경 [사진=LG화학]

참가자들은 석유화학, 첨단소재, 바이오 등 핵심 사업 영역에 대한 이해를 바탕으로 AI·AX 기술과 데이터 기반 문제 해결 역량을 익히고, 생성형 AI 활용, 업무 자동화, 데이터 분석 등 디지털 실무를 실습 중심으로 학습한다. 또한 여수 국가산업단지 기반 현장 교육과 직무 과제를 통해 산업 현장을 직접 경험하고 직무 포트폴리오를 구축할 수 있다.

LG화학 관계자는 "이번 프로그램은 청년들이 산업 이해와 실무 경험, 핵심 역량을 집중적으로 쌓고, 실무진과의 소통을 통해 진로를 구체화하며 성장 가능성을 확인하는 기회가 될 것"이라고 말했다.

tack@newspim.com