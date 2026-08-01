'문지윤 11점 분전' 흥국생명, 여자배구 슈퍼매치서 오사카에 0-3 완패

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 일본 SV.리그 대표 오사카 마블러스가 탄탄한 조직력과 높이를 앞세워 2026 제주 한중일 여자배구 탑클럽 슈퍼매치 첫 승을 신고했다. 한국 대표로 출전한 흥국생명은 국가대표 차출 공백 속에 전력 차를 극복하지 못하며 완패를 당했다.

흥국생명은 1일 제주 한라체육관에서 열린 2026 제주 한중일 여자배구 탑클럽 슈퍼매치 개막전에서 오사카에 세트스코어 0-3(17-25, 18-25, 15-25)으로 패했다.

[서울=뉴스핌] 오사카의 공격을 막아내는 흥국생명 선수들. [사진 = KBSN] 2026.08.01 wcn05002@newspim.com

이번 대회에는 한국의 흥국생명과 현대건설, 일본의 오사카 마블러스, 중국의 상하이 브라이트 유베스트가 참가해 우승을 다툰다. 특히 오사카와 상하이는 모두 '배구 여제' 김연경이 선수 시절 몸담았던 팀으로, 이날 김연경은 개막전 시구자로 나서 대회의 시작을 알렸다.

동아시아선수권대회 국가대표 차출로 주축 선수들이 빠진 흥국생명은 세터 이나연, 아포짓 스파이커 박민지, 아웃사이드 히터 표승주와 최은지, 미들블로커 임혜림과 변지수, 리베로 박수연을 선발로 내세워 전력 점검에 나섰다.

1세트 초반 흥국생명은 표승주와 최은지의 공격으로 접전을 펼쳤지만, 리시브가 흔들리며 흐름을 내줬다. 11-13에서 상대의 강한 서브와 빠른 공격에 연속 6실점하며 격차가 벌어졌다. 교체 투입된 문지윤이 블로킹과 공격으로 분위기 반전을 노렸지만 점수 차를 좁히지 못한 채 첫 세트를 내줬다.

[서울=뉴스핌] 오사카의 공격을 막아내는 흥국생명 선수들. [사진 = KBSN] 2026.08.01 wcn05002@newspim.com

2세트는 시작부터 어려웠다. 흥국생명은 리시브 불안과 범실이 겹치며 0-6까지 끌려갔다. 변지수가 연속 블로킹을 성공시키고 임혜림과 문지윤이 공격에 힘을 보태며 추격했지만, 오사카의 안정적인 수비와 빠른 템포 공격을 막아내지 못해 18-25로 다시 세트를 빼앗겼다.

3세트에서는 문지윤을 선발로 투입하며 변화를 줬다. 최은지의 블로킹으로 6-6까지 맞섰지만 이후 높이와 수비에서 밀리며 연속 실점을 허용했다. 공격 활로를 찾지 못한 흥국생명은 끝내 15-25로 무너지며 셧아웃 패배를 떠안았다.

[서울=뉴스핌] 김연경이 1일 열린 2026 제주 한중일 여자배구 탑클럽 슈퍼매치 개막전에서 시구자로 나섰다. [사진 = KBSN] 2026.08.01 wcn05002@newspim.com

흥국생명에서는 문지윤이 3세트 선발 출전까지 포함해 11득점으로 팀 내 최다 득점을 기록하며 분전했다. 올 시즌 V리그에 복귀한 표승주는 4점을 올렸지만 공격 전반의 화력을 끌어올리기에는 역부족이었다.

오사카는 후루카와가 양 팀 최다인 15점을 올렸고, 후쿠무라와 다나카도 나란히 12점씩을 보태며 승리를 이끌었다. 특히 2006년생 아웃사이드 히터 후쿠무라는 한국 실업배구 호남정유 출신 김호정의 딸로도 관심을 모았고, 올 시즌 새롭게 합류한 아포짓 후루카와 역시 강한 공격력을 선보이며 존재감을 과시했다.

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