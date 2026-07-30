[프로배구] SOOP, 전남광주 연고 확정…공식 엠블럼 공개

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SOOP 수퍼스가 페퍼저축은행 여자배구단의 연고지를 이어받아 전남광주통합특별시에 뿌리내린다.

SOOP은 30일 연고지 확정과 함께 구단의 정체성과 비전을 담은 공식 엠블럼을 공개했다. SOOP 수퍼스는 전남광주통합특별시를 기반으로 지역 팬들과 소통하고, 지역 사회와 함께 성장할 것이라고 전했다.

SOOP 수퍼스. [사진=전남광주통합특별시]

이번에 공개한 공식 엠블럼은 SOOP의 브랜드 철학과 구단의 정체성을 하나의 상징으로 담아냈다. 상단의 무한대 상징은 연결과 확장을 뜻하는 브랜드 철학을, 하단의 배구공은 배구단 운영에 대한 의지와 스포츠를 통한 새로운 도전을 의미한다. '수퍼스' 워드마크는 배구 코트와 네트를 형성화해 배구를 통해 기업과 구단, 팬을 하나로 연결하는 핵심 가치를 담았다. 이 요소를 수직으로 배치해 SOOP의 브랜드 철학이 배구를 통해 지속적으로 확장되는 미래 비전을 표현했다.

SOOP 이병호 단장은 "전남광주통합특별시는 SOOP이 팬들과 함께 성장해 나갈 가장 중요한 기반이다. 지역과 긴밀히 소통하며 사랑받는 구단으로 자리 잡을 수 있도록 다양한 활동을 이어가고, 배구를 통해 지역에 새로운 활력을 더할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, SOOP은 지난 6월 한국배구연맹 가입을 승인받고, 김세진 감독 선임과 선수단 구성을 마무리했다. 이후 외국인 선수 오드리아나 피츠모리스와 아시아쿼터 선수 이즈 쉬에와 계약했다. 최근에는 자유신분선수(FA) 전새얀과 송은채를 영입해 창단 첫 시즌을 준비하고 있다.

willowdy@newspim.com