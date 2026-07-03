깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/3)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 7월3일 미국·중국·홍콩 등
- 글로벌 증시 주요 기업·섹터 동향을 전했다.
- AI·반도체·로봇·에너지·우주항공 등
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월3일 제공한 콘텐츠입니다.
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