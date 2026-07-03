깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/3)

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2026.07.03 (금)
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AI 핵심 요약

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  • GAM이 7월3일 미국·중국·홍콩 등
  • 글로벌 증시 주요 기업·섹터 동향을 전했다.
  • AI·반도체·로봇·에너지·우주항공 등

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월3일 제공한 콘텐츠입니다.

앤스로픽까지 자체 칩 채비…깊어지는 엔비디아 해자 균열

노트북 화면에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신]


네오클라우드, 차익 장사 '수세'...엔비디아·메타 양면 압박

코어위브 로고가 새겨진 대형 벽면 [사진=블룸버그통신]

[미국 특징주] "제뉴인파츠, 오릴리서 車 부품 매각 제안 받아"

작업대에 놓인 자동차 부품들 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 사모대출 펀드 환매 대란 심화…"해소까지 최장 8개 분기"

블루아울 사무실 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 월가, 주식시장 불안 불구 하반기 강세 지속 기대

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 블랙스톤의 QTS, 버지니아 데이터센터 프로젝트 종료

미국 뉴욕에 있는 블랙스톤 본사 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] "록히드마틴, 얼트라매리타임 인수 경쟁 선두"

록히드마틴 로고 [사진=블룸버그통신]

 

다운스트림 델렉 US 52주 최고치 ① SRE 기대감과 알짜 자회사 훈풍

델렉 US 홀딩스의 정제 시설 [사진=업체]

 

[미국 특징주] 트럼프 "머스크, 스페이스X 지분 '트럼프 계좌' 기부 기대"

스페이스X 팰컨 9 로켓 발사 [사진=블룸버그]

 

[미국 특징주] 테슬라, 3열 모델 Y 미국 출시…주력 SUV 라인업 확대

테슬라 모델 YL SUV [사진=블룸버그]

 

[중국 특징주] 알리바바·텐센트, 콰이쇼우 '클링 AI'에 투자 참여

상하이에서 열린 세계 AI 컨퍼런스의 클링AI 부스 [사진=블룸버그]

 

[일본 특징주] 키옥시아, 차세대 낸드 샘플 출하…AI 데이터센터 공략

키옥시아 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

 

[미국 특징주] 버크셔, 2분기 장부가치 상승 기대 반영하며 반등

버크셔 해서웨이 [사진=로이터 뉴스핌]

 

中 배터리 산업 대전환① '화재·폭발 제로 시대' 선언

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국 특징주] 中 다수 전력반도체 기업, 제품 가격 인상

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[홍콩 특징주] 中 2위 메모리 기업 '훙신글로벌', 홍콩 상장 추진

[사진 = 훙신글로벌 공식 홈페이지] 중국 메모리 반도체 연구개발 업체 훙신글로벌(宏芯宇∙HOSINGLOBAL) 기업 홍보 이미지.

 

[중국 특징주] 반도체 설비기업 '화탁정과', 6년만 과창판 상장 재도전

[사진 = 화탁정과 공식 홈페이지] 중국 집적회로(IC) 제조장비 및 핵심 부품 연구개발 업체 화탁정과(華卓精科∙UPrecision)가 개발한 실리콘 전력반도체의 후면(Backside) 어닐링 공정 장비.

 

[중국 특징주] 경영난 부동산 대기업 '완커', 새 총재로 지방 금융관료 임명

[사진 = 바이두] 중국 대형 부동산 개발사인 중국만과(萬科·VANKE·완커 000002.SZ/2202.HK) 기업명이 적힌 외부 조형물.

 

[홍콩 특징주] '샤오펑' AI 기능 강화한 SUV 출시, '1500TOPS 연산 대중화'

[사진 = 샤오펑모터스 공식 홈페이지] 샤오펑모터스(小鵬汽車 XPEV, 9868.HK)의 보급형 스마트 전기차(EV) 브랜드 모나(MONA)가 출시한 첫 번째 스포츠유틸리티차(SUV) 모델인 'MONA L03'

 

[중국 특징주] 애사돈자동화, 체화지능 로봇 기업 지분인수

[사진 = 애사돈자동화 공식 홈페이지] 중국 '애사돈자동화(ESTUN, 002747.SZ, 이하 애사돈)'가 생산하는 산업용 로봇 제품 이미지.

 

[중국 특징주] AI 스타트업 '조이인', 앤트그룹 주도 펀딩서 1130억 조달

[사진 = 바이두] 중국 체화지능 기술 개발 스타트업 조이인(樂享智能科技∙JoyIn Technology)이 2024년 12월 출시한 로봇 'M1'

 

[중국 특징주] 유니트리, '과창판 IPO 심사' 마지막 관문 통과

[사진 = 유니트리 공식 웨이보] 중국 휴머노이드 로봇 기업 유니트리(宇樹科技∙위수과기∙UNITREE)가 공개한 유인 변형 로봇 'GD01'

 

[중국 특징주] TCL중환신능원, 5900억 투자해 BC 광전지 기술 강화

[사진 = 바이두] 중국 태양광 반도체 기술 연구개발 업체 TCL중환신능원(TCL中環 002129.SZ) 본사 건물 전경.

 

어플라이드 머티어리얼즈 ① 미국 최대 반도체 장비 공급사

어플라이드 머티어리얼즈의 텍사스주 오스틴 제조 공장 [사진=업체 제공]


[미국 특징주] 스페이스X 애널리스트 분석 개시, 2.2조달러 기업가치 검증 시험대

미국 캘리포니아주 호손에 있는 스페이스X 건물 [사진=블룸버그통신]


[미국 특징주] 스타트업 젯제로, 에어버스·보잉에 맞설 차세대 항공기 개발

보잉 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 루시드, 신임 CFO 선임…2분기 인도량도 예상치 밑돌아

루시드 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


[미국 특징주] 마이크로소프트, 25억달러 투자해 기업 AI 도입 지원 법인 설립

마이크로소프트 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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신임 국가수사본부장에 홍석기 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 경찰 수사를 총괄하는 제4대 국가수사본부장에 홍석기 본청 수사국장(치안감)이 치안정감으로 승진 임명됐다. 경찰청은 3일 4대 국가수사본부장에 홍 국장이 취임한다고 2일 밝혔다. 홍 신임 본부장은 충청남도경찰청 공공안전부장, 충청북도경찰청 청주흥덕경찰서장, 경찰청 사이버수사심의관, 경찰청 교통기획과장 등을 지냈다. 홍 본부장은 3일 취임식을 갖고 업무를 시작할 예정이다. 국가수사본부 [사진= 뉴스핌DB] the13ook@newspim.com 2026-07-02 22:55
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[히든스테이지] 정다운·윤준 무대 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 본선 두 번째 주자에 정다운과 윤준이 나선다. 싱어송라이터 정다운. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운은 히든스테이지 지원 동기에 대해 "최근 군 제대 후 히든스테이지라는 기회를 알게 됐다. 기성곡 커버가 대부분인 다른 경연 프로그램과는 다르게 싱어송라이터를 위한 무대이기 때문"이라고 말했다. 윤준 역시 "우연히 인스타그램 광고를 통해 히든스테이지를 알게 됐다"며 "인디 싱어송라이터에게는 너무나 좋은 기회이자 발판이라고 생각하여 지원하게 됐다"고 밝혔다. 싱어송라이터 윤준. [사진= 히든스테이지 사무국] 정다운과 윤준은 신직선과 김은선 밴드 이후로 본선에 나서는 두번째 주자다. 두 싱어송라이터의 무대는 40만 구독자를 보유한 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 3일 오후 4시 공개된다. 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이다. 남성 개인 부문에서는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구(26)·블낫블(23)과 혼성 팀 김은찬밴드(23)·Che!vee(28)가 참가한다. 경연 영상은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 순차 공개되며, 8월 28일 마지막 영상이 업로드된다. 이후 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. '히든 스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. fineview@newspim.com 2026-07-03 05:56

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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