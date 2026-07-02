[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 2일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 22일 각 당 지도부 회의와 세미나, 기자회견을 잇달아 진행했다
- 의원회관과 소통관에서 우주경제·부동산·돌봄·기후·근로자퇴직급여 등 다양한 정책토론과 기자회견이 열렸다
- 여야는 최고위원회의·의총·국정조사 현장조사·TV출연 등으로 선거관리 신뢰회복과 청년·역사교육 등 현안을 논의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
17:30 원민경 성평등가족부 장관 예방 / 의장 집무실
◆상임위원회
15:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
◆의원실 세미나
10:00 김현 의원실 등, 공공·안보와 우주 경제의 새로운 지평을 열다 K-Constellation의 시작: 제1회 KARI 항공우주기술포럼 / 의원회관 대회의실
10:00 윤종오 의원실 등, 부동산 과세 왜곡과 자산 불평등, 보유세 중심 체계 전환 모색: 자산과세 정상화 토론회 ② / 의원회관 제3간담회의실
10:00 김태규 의원실 등, 선거관리위원회 신뢰회복을 위한 정책토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 김건 의원실 등, 2026 CLIMATE TALKS SEOUL / 콘래드 호텔 여의도 6층 스튜디오4 행사장
14:00 김한규 의원실, AI 시대 납세자 권익 보호를 위한 세무서비스의 선진화 방안 세미나 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 박정훈 의원실, APPLE의 한국 수수료 차별 해법은 무엇인가 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 한정애 의원실 등, 수용자자녀 인권보호를 위한 법 개정 이행과 정책 실행 방안 간담회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 정춘생 의원실 등, 조안 트론토 교수 초청 돌봄민주주의 토론회 / 의원회관 대회의실
◆소통관 기자회견
09:20 정혜경 의원, [근로자퇴직급여 보장법 개정안 발의 기자회견]
09:40 김영호 의원, [청년 정책 기자회견]
10:00 한기호 의원, [사관학교 통폐합 기자회견]
10:20 신장식 의원, [신용협동조합 개혁 2법 발의 기자회견]
10:40 정혜경 의원, [국립대전현충원 환경미화 인력 증원 촉구 기자회견]
11:20 전종덕 의원, [이성수 전남도당위원장 진보당 당대표 출마선언 기자회견]
14:00 강경숙 의원, [배재고 사태 규탄 시민역사교육 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
10:00 선거관리위원회 신뢰 회복을 위한 정책토론회 / 국회 의원회관 제6간담회의실
14:00 의원총회 / 국회 본관 246호
16:40 KBS1TV <사사건건> 출연
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행·김준형 원내대표
09:30 최고위원회 / 본관 224호
11:00 당무위원회 / 본관 224호
*신장식 당대표 권한대행
10:20 신용협동조합 개혁2법 발의 기자회견 / 국회 소통관
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
*이준석 당대표
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 현장조사 / 올림픽공원 핸드볼경기장
15:30 제5기 서울경제 정책리더스 아카데미 강연 / 여의도 켄싱턴호텔
chogiza@newspim.com