[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 6월 25일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 25일 6·25전쟁 76주년 기념식을 했다
- 국회와 각 당이 이날 인사청문회·토론회·기자회견을 열었다
- 여야 주요 지도부가 최고위원회의·방송출연·포럼 등에 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:00 6·25전쟁 76주년 기념식 / 수원컨벤션센터 컨벤션홀
◆위원회
10:00 국무총리(한성숙)임명동의에관한인사청문특별위원회 전체회의 / 본관 245호
◆의원실 세미나
10:00 김준혁 의원실 등, 경기 교육활동보호국 왜, 어떻게 만들 것인가? / 의원회관 제2세미나실
10:00 박홍배 의원실 등, 반도체 산업 초과세수 공유방안 모색 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 박홍배 의원실 등, 여성집중 서비스직종 일삶균형 실태발표 및 성별임금격차 해소방안 제안 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 정태호 의원실, 제4회 벤처·스타트업 성장포럼 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 정태호 의원실 등, 대한민국 수소경제, 이대로 괜찮은가 대토론회 / 의원회관 제2소회의실
15:00 복기왕 의원실 등, 전세사기특별법 개정 평가 좌담회 / 의원회관 제2간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 송석준 의원, [두 개 국가론 규탄 기자회견]
11:20 서미화 의원, [정치 현안 기자회견]
13:40 최형두 의원, [참정권 수호 촉구 기자회견]
14:00 김영호 의원, [정치 현안 기자회견]
14:20 임종득 의원, [현안 기자회견]
16:00 곽상언 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
08:20 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 6.25 전쟁 제76주년 행사
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
14:30 의원연구모임 정책2830 주최 <무너진 신뢰, 어떻게 회복할 것인가? 투표 제도와 선관위 개혁을 위한 과제> 토론회 / 의원회관 제1세미나실
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행
07:35 SBS <김태현의 정치쇼> 출연
09:30 최고위원회 / 당회의실(본청 224호)
14:00 본회의
19:10 MBC <뉴스하이킥> 출연
*김준형 원내대표
09:30 제주포럼 개회식 / 제주 해비치호텔 그랜드볼룸ABC
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
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