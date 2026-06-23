[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 -6월 23일

AI 핵심 요약beta
- 22일 국회서 선거관리 개혁 논의가 이어졌다
- 국정조사 특위 회의와 관련 기자회견이 열렸다
- 정당별 원내회의와 각종 토론회도 열렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:30 제11회 국회외교안보포럼 / 의원회관 제2세미나실
14:30 제5회 어울모임 / 국회 사랑재
15:00 배경훈 과기부총리 예방 / 의장집무실
◆상임위원회
10:00 투표용지부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회 전체회의 / 본관 445호
◆의원실 세미나
09:30 박해철 의원실 등, 65세 법정 정년연장 쟁점과 입법 개정 방향 국회토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:00 서왕진 의원실 등, 국내 음료용기 재사용 제도 개선을 위한 국회토론회 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 윤종오 의원실 등, 자산소득 과세 공백과 소득세 포괄주의 전환 모색: 자산과세 정상화 토론회 1/ 의원회관 제3간담회의실
10:00 복기왕 의원실 등, 탄소중립의 시대 친환경철도 전기요금 제도 개선 합리화 / 의원회관 제4간담회의실
10:30 이성권 의원실 등, 참정권 피해사태와 선거제도 개혁 국회 토론회 / 의원회관 제1세미나실
13:00 용혜인 의원실 등, 대규모 정비사업의 문제점과 지속가능한 주거환경 대안모색 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 김기웅 의원실 등, 비스마르크의 독일 통일과 한반도 통일에의 함의: 신범철 세종연구소 수석연구위원(前 국방부 차관) 초청특강 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 김종민 의원실 등, 신산림국부론: 숲에서 찾는 K-포레스트 퀀텀 점프 전략 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 강명구 의원, [선관위 법안 관련 기자회견]
10:00 정진욱 의원, [전자담배 탈세 조사 촉구 기자회견]
10:20 천하람 의원, [선관위 증거보전신청 관련 기자회견]
10:40 이진숙 의원, [서해공무원 피격사건 2심 판결 불복 기자회견]
11:00 박선원 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
11:20 김소희 의원, [서민민생대책위원회 기자회견]
11:40 강득구 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
13:00 서명옥 의원, [한성숙 국무총리 후보자 관련 성명서 발표 기자회견]
13:20 정혜경 의원, [한국산업단지공단의 일방적 구조조정 및 비정규직 해고 규탄 기자회견]
13:40 오세희 의원, [소상공인 단체협상권 왜곡·매도 규탄 기자회견]
14:00 강승규 의원, [한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 관련 기자회견]
14:20 정혜경 의원, [아시아아나항공의 위법적 취업규칙 변경 중단, 고용노동부 특별근로감독 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
- 공개 일정 없음
*한병도 원내대표
- 09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
- 통 상 업 무
*정점식 원내대표
-09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 6.3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회 임명장수여식 및 1차 회의 / 국회 본관 245호
13:30 김종필 총재 탄생 100주년 기념 및 8주기 추도식 / 국회 의원회관 대회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행
- 07:20 김어준 뉴스공장 출연
- 09:30 조국혁신당 공개 의원총회
- 12:40 고 노무현대통령 묘역 참배 / 지방선거 부산울산경남 출마자들과 함께
*김준형 원내대표
- 08:00 KBS1라디오 전격시사 출연
- 09:30 조국혁신당 공개 의원총회
- 18:00 YTN라디오 김준우의 뉴스 정면승부 출연
- 20:30 MBC 백분토론 출연
◆개혁신당
* 이준석 당대표
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 회의 / 행정안전위원회 전체회의실
* 천하람 원내대표
10:20 선관위 증거보전신청 관련 기자회견/ 국회 소통관 기자회견장
10:30 잃어버린 나의 한표, 흔들리는 민주주의 토론회 / 의원회관 제1세미나실
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
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