[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 6월 24일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 24일 세미나·토론회·기자회견을 연이어 개최했다
- 정동영·김기현·안도걸 의원실 등이 주요 현안을 논의했다
- 당별 회의와 방송 출연도 이어지며 일정이 분주했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆의원실 세미나
07:00 정동영 의원실 등, 피지컬AI 프론티어 강국 신기술 조찬포럼［시즌3］ / 의원회관 제2세미나실
07:30 김기현 의원실, 오세훈 서울시장 초청 세미나: 대한민국 정치의 나아가야 할 방향 / 의원회관 제1소회의실
09:00 안도걸 의원실, K-디지털자산 경쟁력 제고를 위한 정책 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 임미애 의원실 등, 기후위기 시대 산림정책 현황과 전환 과제 / 의원회관 제1세미나실
10:00 한지아 의원실, 의료계의 목소리를 듣는다 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 박수영 의원실, 6.25 남침전쟁과 자유민주주의 / 의원회관 제3세미나실
14:00 송재봉 의원실 등, K-배터리 재도약을 위한 산업전략 국회토론회 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 서영석 의원실 등, 마약문제 해결하기 위한 약물법원의 입법방안 / 의원회관 제1소회의실
14:00 박지혜 의원실 등, 스페인 대정전 1주년, 우리는 무엇을 준비해야 하는가 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 이성윤 의원실 등, 우수 해외인재 육성·정주여건 개선 토론회 / 의원회관 제2세미나실
14:00 김승수 의원실, 캐릭터산업 진흥법 제정 공청회 / 의원회관 제2소회의실
◆소통관 기자회견
09:20 한지아 의원, [현안 기자회견]
10:20 김용민 의원, [정치 현안 기자회견]
11:00 전종덕 의원, [농산물 가격폭락·농자재값 폭등 대책마련 촉구 기자회견]
11:20 이미선 대변인, [경기도교권보호국 신설 논의 관련 청소년 입장 발표 기자회견]
11:40 최혁진 의원, [인사청문회법 일부개정법률안 대표발의 기자회견]
13:20 박선원 의원, [정치 현안 기자회견]
13:40 최혁진 의원, [방배동 강제수용 의혹 진상규명 촉구 기자회견]
14:00 강승규 의원, [한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 관련 기자회견]
15:20 정혜경 의원, [홈플러스 정상화 정부개입 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*정점식 원내대표
07:30 대한민국 미래혁신포럼 제9차 세미나 / 국회 의원회관 제1소회의실
14:00 캐릭터산업 진흥법 제정 공청회 / 국회 의원회관 제2소회의실
14:00 6.25 남침전쟁과 자유민주주의 정책세미나 / 국회 의원회관 제3세미나실
15:00 에티오피아 6.25 참전용사 후손 강뉴합창단 한국 초청 국제보훈·평화 프로젝트 / 국회 의원회관 대회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행
07:25 MBC 뉴스투데이 출연
09:00 장윤선취재편의점 출연
09:30 끝까지간다 특별위원회 제23차 회의 / 당회의실(본청 224호)
17:00 김어준의 다스뵈이다 출연
*김준형 원내대표
09:30 끝까지간다 특별위원회 제23차 회의 / 당회의실(본청 224호)
13:00 정준희의 토요토론 출연
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
07:00 AI 대전환 시대, K-산업 금융의 새로운 전략 모색 특강 / 국회 본관 2식당(별실)
13:20 KBS1-R 세상의 모든 정보 윤인구입니다 출연
15:00 에티오피아 6.25 참전용사 후손 강뉴합창단 음악회 / 의원회관 대회의실