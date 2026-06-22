[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 -6월 22일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 22일 의장 업무보고와 장관 예방, 각 당 최고위원회의를 진행했다
- 여야 의원실은 안보·디지털자산·보건의료·지방의회법 등 현안 세미나와 공청회를 열었다
- 의원들은 선관위 특검·노동부 규탄·총리 인준 등 현안 관련 기자회견을 잇따라 개최했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 의장주재 기관장 업무보고 / 국회접견실
16:00 박홍근 기획예산처 장관 예방 / 의장집무실
◆의원실 세미나
10:00 민병덕 의원실 등, 민주열사 국가유공자 예우 어떻게 할 것인가? 국회 토론회 / 국회도서관 소강당
13:30 한기호 의원실, 국제정치질서 및 전쟁양상 변화 한국안보 함의 및 시사점 그리고 보훈 / 의원회관 제3세미나실
14:00 이용선 의원실 등, 격동하는 2026 이란 전쟁, 북중 정상회담 그리고 한반도 / 더불어민주당 당대표회의실
14:00 이인영 의원실 등, 격변의 세계 한반도 평화의 향방은? / 의원회관 제9간담회의실
14:00 김형동 의원실, 국·공립 대학 통합모델의 성과와 ESG 가치 실현 / 의원회관 제1세미나실
14:00 이강일 의원실, 글로벌 디지털자산 제도화 동향과 대한민국의 입법 방향 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 서영석 의원실 등, 디지털 헬스케어 및 보건의료정보 활용 지원에 관한 법률 제정을 위한 공청회 / 의원회관 제2세미나실
14:00 이광희 의원실 등, 지방의원 전국대회: 지방의회법 제정을 위한 토론회 / 의원회관 대회의실
16:00 조계원 의원실 등, 출국납부금 현실화, 왜 지금인가? / 의원회관 제5간담회의실
◆소통관 기자회견
10:20 윤용근 의원, [선관위 특검 도입 촉구 기자회견]
10:40 이건태 의원, [국내 주요 현안 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [6월 4주차 국회 정례브리핑]
13:40 김민전 의원, [정치 현안 기자회견]
14:00 정혜경 의원, [국세청·서울주택도시개발공사·한국장학재단 부당노동행위 방치 노동부 규탄 기자회견]
14:20 강승규 의원, [한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
*정청래 당대표
14:00 긴급 국제정세 토론회 <격동하는 2026 : 이란 전쟁, 북중 정상회담 그리고 한반도> / 국회 본관 당대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
17:10 박홍근 기획예산처 장관 접견 / 국회 본관 원내대표실
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행
07:30 CBS 박성태 뉴스쇼 출연
09:30 최고위원회의 / 당 회의실(본관 224호)
*김준형 원내대표
07:30 김어준 뉴스공장 출연
09:30 최고위원회의 / 당 회의실(본관 224호)
13:10 홍익표 정무수석 예방 / 당 회의실(본관 224호)
14:00 진보당 원내대표 예방 / 본관 진보당 원내대표실
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
oneway@newspim.com