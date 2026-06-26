[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 6월 26일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 26일 김구선생 추모식과 한반도 심포지엄을 개최했다
- 여야는 인사청문회와 각종 토론회·세미나로 민생·개혁 현안을 논의했다
- 주요 정당 대표단은 방송 출연·회의·포럼 등 대외정치 행보를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:00 백범김구선생 제77주기 추모식 / 백범김구기념관 컨벤션홀
13:00 2026 한반도 심포지엄 / 롯데호텔서울 크리스탈볼룸
◆상임위원회
10:00 국무총리(한성숙)임명동의에관한인사청문특별위원회 전체회의 / 본관 245호
◆의원실 세미나
10:00 김윤 의원실 등, 가당음료에 대한 설탕부담금, 어디서부터 어떻게 해야 하나? / 의원회관 제4간담회의실
10:00 정춘생 의원실 등, 국민의 참정권 보장 및 선관위 개혁 방안 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
13:00 이정헌 의원실 등, 병오의병 120주년 그 기억과 기념 / 국회박물관 국회체험관
13:30 허영 의원실 등, 시·도 행정통합 이후의 법적 과제 / 의원회관 제3세미나실
14:00 백선희 의원실, 신중년 지원 제도 개선을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 이소희 의원실, 이동약자의 문화유산 접근권 보장을 위한 정책 세미나 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 이해민 의원실 등, 중독 회복 연대 중독 회복 포럼 / 의원회관 제1소회의실
15:00 박성준 의원실 등, 대한민국 정체성을 위한 정치사상사적 회고와 성찰 / 의원회관 제2세미나실
◆소통관 기자회견
09:40 정혜경 의원, [학교비정규직 악성민원 실태조사 결과 발표 기자회견]
10:00 김용민 의원, [정치 현안 기자회견]
11:00 최수진 의원, [태릉 육군사관학교 전남 장성 이전 계획 반대 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
13:00 2026 한반도 심포지엄 / 롯데호텔서울 크리스탈볼룸
◆국민의힘
*장동혁 당대표
08:00 매일신문 유튜브 '이동재의 뉴스캐비닛' 출연
09:50 펜앤마이크 '허현준의 굿모닝 대한민국' 출연
13:00 2026 한반도 심포지엄 / 롯데호텔 크리스탈볼룸
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 반도체 민간 전문가 정책 간담회 / 국회 본관 228호
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행
10:00 중앙선거관리위원회 개혁방안 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
12:00 97년생 이상은 생일초대 / 청년밥상문간 이대점
16:00 416연대 후원의날 / 서교플레이스 2층
*김준형 원내대표
13:30 제주포럼 / 제주 해비치 호텔
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
통상업무
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