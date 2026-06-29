[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 - 6월 29일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 28일 의장 주재 기관장 업무보고와 각종 세미나를 열었다.
- 여야는 최고위원회의·의원총회와 현안 간담회를 잇따라 열었다.
- 소통관에서는 반도체·검찰개혁·참정권 특검 기자회견이 예고됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 의장주재 기관장 업무보고 / 국회 접견실
◆의원실 세미나
09:30 임종득 의원실 등, 부상군인 예우 및 지원 확대를 위한 정책 세미나 / 의원회관 제1소회의실
10:00 이주희 의원실 등, 소년법 개정 방안 토론회 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 김대식 의원실 등, 공연법 및 국민체육진흥법 시행령 개정안의 쟁점과 개선 방안 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 김장겸 의원실 등, 올공 2030 청년들에게 주권 회복 해결책을 묻다 / 의원회관 제1세미나실
10:00 전용기 의원실 등, 자동차 사후관리 제도 혁신을 위한 부품 공급 의무 강화 정책 토론회 / 의원회관 제2세미나실
13:00 이준석 의원실 등, 시설 거주 장애인의 주거권 보장 및 지원방안을 위한 정책 토론회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 한정애 의원실 등, 2030 미래 물관리, 무엇을 해야 하나?: 국회 물포럼 제35차 토론회 / 의원회관 제2세미나실
14:00 박주민 의원실 등, 4050 이중돌봄 세대 정책으로 호명하다: 중장년기본법 제정을 위한 정책 간담회 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 송재봉 의원실 등, 국가-시민사회 관계, 정책 패러다임 전환이 필요한 때 / 의원회관 제3세미나실
14:00 이주희 의원실 등, 양자기술 국회 연속세미나: 제3차 금융 분야 / 의원회관 제2간담회의실
14:30 안호영 의원실 등, 이재명 정부 2년차 경제·노동정책의 방향을 묻다 / 의원회관 제5간담회의실
15:00 우재준 의원실 등, NSF 아·태 연구시험소 국가물산업클러스터 유치를 위한 국회 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
◆소통관 기자회견
10:40 송석준 의원, [현안 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [7월 1주차 국회 정례브리핑]
11:20 성일종 의원, [현안 기자회견]
13:40 유의동 의원, [지역 현안 기자회견]
14:40 구자근 의원, [반도체 투자 기자회견]
15:00 박형수 의원, [현 정부 검찰개혁 방향 기자회견]
15:20 최수진 의원, [참정권 침해사태 특검 촉구 기자회견]
15:40 이인선 의원, [광주·전남권 제2국가 반도체 클러스터 조성 계획 기자회견]
16:40 김병주 의원, [선택적 모병제 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
13:30 김포-제주 항공 좌석 부족 사태 관련 간담회 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 의원총회 / 국회 본관 예결위회의장
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 대외협력위원회 청년주권포럼 출범식 좌담회 '올공 2030 청년들에게 주권 회복 해결책을 묻다' / 의원회관 제1세미나실
14:00 의원총회 / 국회 본관 246호
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행·김준형 원내대표
09:30 최고위원회의 / 본관 224호
*김준형 원내대표
18:30 김대중 민주평화 아카데미 / 전일빌딩 245
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:00 최고위원회의 / 본관 170호
09:30 부상군인 예우 및 지원 확대를 위한 정책 세미나 / 의원회관 제1소회의실
13:40 호남 반도체 클러스터 관련 기자회견 / 소통관 기자회견장
14:00 시설 거주 장애인의 주거권 보장 및 지원방안을 위한 정책 토론회 / 의원회관 제2소회의실
*천하람 원내대표
09:00 최고위원회의 / 본관 170호
18:10 KBC 여의도초대석 출연
allpass@newspim.com