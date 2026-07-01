[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 1일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 30일 다양한 간담회와 토론회를 개최했다
- 여야는 선거관리 국정조사·상속세·자율주행 등 현안 논의를 진행했다
- 조국혁신당·개혁신당 지도부는 취임식·헌화·방송출연 등 외부 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:30 국회의장-대한상공회의소 경제대도약 간담회 / 대한상의회관 챔버라운지
13:30 김정관 산업통상부 장관 예방 / 의장 집무실
17:00 제5회 여성기업주간 개막식 / 서울 신라호텔 다이너스티홀
◆상임위원회
10:00 투표용지부족사태등국민참정권침해진상규명및선거관리개혁을위한국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 445호
◆의원실 세미나
09:30 한준호 의원실 등,국민통합컨센서스 대화 2026: 87년 체제 40년, 새로운 시대정신은 무엇인가? / 의원회관 제1소회의실
10:00 송기헌 의원실, 더 안전한 자율주행을 위한 디지털 인프라 정책 과제 / 의원회관 제2세미나실
10:00 박수영 의원실 등, 상속세 개편의 경제적 효과 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 박민규 의원실 등, 왜 2030은 민주당을 지지하지 않는가?: 민주당이 가야할 길 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 오세희 의원실 등, KRX금시장 제도개편을 위한 간담회 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 문금주 의원실 등, 마을이 주인이 되는 햇빛소득마을 과제 점검 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 박주민 의원실 등, 생명안전기본법 제정 이후 무엇을 해야 하는가 / 국회도서관 소강당
14:00 조인철 의원실 등, 인공지능 환경에서의 아동·청소년 권리 보장을 위한 국회 정책 토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 김병주 의원실 등, 한·UAE 미래협력 및 K-방산 현재와 미래 / 의원회관 대회의실
◆소통관 기자회견
10:40 김소희 의원, [현안 기자회견]
13:40 정춘생 의원, [민청학련·여순사건 관련 형소법 개정안 제출 기자회견]
15:20 김용민 의원, [정치 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*정점식 원내대표
10:00 박수영 의원 주최 <'상속세 개편의 경제적 효과' 토론회> /국회 의원회관 제9간담회의실
14:30 국민의힘-한국경영자총협회 정책간담회 /경총회관 8층 회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행
11:00 신안군수 취임식 / 신안군청 앞 잔디마당
14:50 김대중대통령 추모관 방문 헌화 및 분향 / 김대중대통령 추모관
*김준형 원내대표
10:00 장흥군수 취임식 / 장흥군청
19:00 진주 통일엔 평화 특강 / 경남 진주교육지원청
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:00 투표용지 부족사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 회의 / 행정안전위원회 전체회의실(본관 445호)
*천하람 원내대표
08:00 CBS 박성태의 뉴스쇼 출연
09:30 국민통합 컨센서스 대화 2026 / 의원회관 제1소회의실
11:00 서울 바이오 연료 및 지속가능항공유(SAF) 컨퍼런스 / 포시즌스 호텔 서울 그랜드볼룸