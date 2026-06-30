[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 - 6월 30일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 29일 본회의를 개회하고 각 당 지도부가 참석했다
- 의원실마다 경제·돌봄·에너지·디지털헬스 등 정책 세미나와 토론회를 열었다
- 여야는 선거제·낙태법·지역 현안 등 의제별로 기자회견과 대토론회·외부행사를 진행했다
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◆국회의장
14:00 본회의 / 본회의장
◆의원실 세미나
08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제 50강 / 의원회관 제1소회의실
10:00 남인순 의원실 등, 「지역사회통합돌봄, 성인지 관점에서의 대안모색」 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 이주영 의원실, 관리급여, 누구를 위한 정책인가? / 의원회관 제1세미나실
10:00 윤용근 의원실, 낙태 관련 법률안 쟁점에 대한 학술 세미나 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 복기왕 의원실 등, 버스 준공영제 공공성 강화를 위한 대안 모색 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 최형두 의원실 등, 대한민국 SMR 경쟁력 확보를 위한 국회 토론회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 권칠승 의원실, 디지털 헬스케어 진흥 및 보건의료데이터 활용 관련 입법 방향 국회 세미나 / 의원회관 제2세미나실
14:00 차규근 의원실 등, 사회연대경제 새로운 주체 공익목적회사 설립·운영법안 국회토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:30 김현 의원실, 5극 3특 시대, 지역채널의 역할과 케이블TV의 미래 / 의원회관 제2간담회의실
15:30 한정애 의원실 등, 제12차 전력수급기본계획 수립 현황 점검과 향후 과제 / 의원회관 제3세미나실
18:30 정혜경 의원실 등, (미래를 꿈꾸고 싶은)청년학생 비정규직 증언대회 / 의원회관 제4간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 김병주 의원, [선택적 모병제 관련 기자회견]
10:00 강경숙 의원, [서울대 10개 만들기 관련 기자회견]
10:20 강경숙 의원, [부산시 영유아 사교육 조장 실태 규탄 기자회견]
10:40 정혜경 의원, [이마트 현안 관련 기자회견]
11:00 이성윤 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
11:20 최수진 의원, [정부의 태릉 육군사관학교 전남 장성 이전 계획에 대한 반대 관련 기자회견]
11:40 김소희 의원, [서민민생대책위원회 기자회견]
13:40 윤용근 의원, [태아여성보호국민연합 기자회견]
14:00 박성민 의원, [부울경 투자 현안 관련 국회의원 합동 기자회견]
14:20 신장식 의원, [호남정치 혁신 기자회견]
14:40 김재원 의원, [대한축구협회 관련 기자회견]
15:20 김용민 의원, [더불어민주당 전당대회 및 검찰개혁 관련 당원 단체 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
14:00 부정ㆍ무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년ㆍ대학생 시국 대토론회 / 국회 본관 245호
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 윤용근 의원 주최 <낙태 관련 법률안 쟁점에 대한 학술 세미나> / 국회 의원회관 제10간담회실
11:00 한국여성유권자연맹 제57주년 창립기념식
(국회 의원회관 대회의실)
14:30 문화일보 주최 <문화금융리포트 2026> / 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터 그랜드볼룸
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행
09:30 의원총회 / 본관 로텐더홀
15:00 유튜브 <매불쇼> 출연
*김준형 원내대표
09:30 의원총회 / 본관 로텐더홀
15:50 유튜브 <매불쇼> 출연
19:30 남북경제교류협력아카데미 / 한겨레평화통일포럼 교육장
◆개혁신당
* 이준석 당대표
14:00 본회의 / 국회 본회의장
* 천하람 원내대표
11:00 세종특별시당 창당대회 / 유라운지 나성점 (세종시 나성북1로 22, 디펠리체 6층)
14:00 본회의 / 국회 본회의장
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
18:30 주한미국대사관 주최 미국 독립기념일 기념식 / 그랜드 하얏트 서울 그랜드볼룸 (서울 용산구 소월로 322)
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